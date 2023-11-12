فيتامين "د" أثناء الحمل يقلل من الربو عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت مراجعة بحثية لبيانات من تجربة سابقة أن تناول فيتامين "د" لمنع الربو قبل الولادة فعال ووقائي.

بالإضافة إلى أن مكملات الفيتامين أثناء الحمل قللت معدلات الربو والصفير عند الأطفال مقارنة بالمكملات القياسية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأشار البحث إلى أن نقص فيتامين "د" شائع جداً بين الحوامل اللاتي لا يتناولن المكملات الغذائية.

وأوضح سكوت تي فايس الباحث الرئيسي من جامعة هارفارد: "يجب على جميع الحوامل تناول ما لا يقل عن 4400 وحدة دولية من فيتامين "د3" يومياً خلال فترة الحمل، بدءًا من وقت الحمل".

وفي التجربة التي استند إليها البحث، تم تسجيل الحوامل اللاتي لديهن تاريخ عائلي من الحساسية أو الربو بين 10 و18 أسبوعاً من الحمل.

وأعطيت نصف المشاركات جرعة قدرها 4400 وحدة دولية من فيتامين د بالإضافة إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د ضمن مكملات ما قبل الولادة. أما النصف الآخر فقد حصلن على علاج وهمي إلى جانب فيتامينات ما قبل الولادة.

وتمت متابعة الأطفال في سن الثالثة (عام 2016)، ثم في سن 6 سنوات.

وتبين أن ارتفاع مستوى الفيتامين لدى الحوامل أدى إلى انخفاض بنسبة 50% في حالات الربو والصفير.

وفيتامين "د" هو أحد العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو النظام الغذائي، أو المكملات الغذائية. ويعتبر ضرورياً لصحة العظام ولكن له أيضاً دور في المناعة الذاتية وأمراض أخرى.

وأشار البحث إلى أن حوالي 40٪ من الأطفال يعانون من الصفير اليومي في سن الثالثة. وبحلول سن 6 سنوات، يتم تشخيص 20% منهم بالربو.

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