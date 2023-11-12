مزاد على ماكينة خياطة يبدأ من 4 آلاف جنيه.. احتفظي بأشيائك القديمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما أن تتجول بالمنازل القديمة للأجداد أو للآباء حتى تصطدم بأشياء قديمة مكدسة يغطيها التراب ويفوح منها رائحة الزمن الخالي، تجعل أصحابها في حيرة من أمرهم، ما بين التخلص من هذه الأشياء رغبة في الحصول على مكان مرتب ومنظم دون أشياء كثيرة غير مستعملة، وبين الاحتفاظ بها كجزء من ذكريات أيام جميلة مضت.

وفي كلتا الحالتين لا يعلم أصحاب هذه الأشياء قيمتها الحقيقية، وبالفعل قد يتخلصون منها لدى بائع الروبابيكيا، دون أن يعلموا قيمتها التي قد تقدر بثروة.

منشور على صفحة خاصة بالمزادات على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» باسم «لو جراج»، تعرف نفسها بأنها أكبر منصة لشراء التحف والأنتيكات في مصر، أعلنت عن مزاد على ماكينة خياطة قديمة بسعر يبدأ من 4 آلاف جنيه.

إعلان لبيع ماكينة خياطة قديمة

وجاء نص الإعلان المصحوب بعدد من الصور كالآتي:

خطط «لهواة القطع المميزة والمختلفة ماكينة خياطة قديمة إنتاج شركة (PFAFF) صناعة تايلندية مميزة... تأتي بحالة جيدة جدا وفي تصميم كلاسيكي مميز وجسم خارجي من اللدائن الصناعية... تعمل ميكانيكيا بصورة جيدة بخصائص عديدة حيث يوجد بها خصية التطريز بغرز مختلفة الأشكال ويمكن أيضا التغير في مساحات وأحجام الغرز».

وأكمل الإعلان: «يوجد بها أيضا خاصية تثبيت الزرائر كما يمكن تخيط أطرف الأقمشة وتنيها بشكل متوازن وسوي... ومزودة بدرج صغير لعدة الخياطة ولها عدد (3) بكرات للمكوك ومفك صغير وعلبة إبر صغيرة وبعض الإكسسوارات الأخرى... كما يرفق بها الكتالوج الخاص بها والمعلومات المساعدة... كما تأتي بالكرتونة الأصلية الخاصة بها مما يجعلها قطعة نفعية جدا ومفيدة لكل بيت وكل مشروع أزياء بسيط... قطعة عملية يحتاج إليها كل منزل ويمكن أن تستخدم كقطعة ديكورية مميزة ومختلفة».

الماركة: (PFAFF)

الموديل: (hobby 1032)

فترة الصنع: (15-20) عام تقريبا

خامة التصنيع: لدائن- معدن

آلية التشغيل: كهرباء

حالة العمل: تعمل بشكل جيد.

الحالة العامة: جيدة جدا

الأبعاد بالصندوق: الطول (40) × العرض (16) × الارتفاع (31) سما.

الوزن: (8700) كجم.

السعر الافتتاحي لبداية المزاد: 4000

قيمة الزيادة: 50 جنيه مصري.

موعد الإغلاق: السبت الموافق 11 نوفمبر الساعة 10.45 مساءً

مزادات لأشياء قديمة توجد بمعظم المنازل

وتحظى هذه المزادات على مواقع التواصل بشعبية واسعة وتتنوع الأشياء المعروضة من شنط يد وشنط سفر وأثاث وتليفونات قديمة بالقرص غيرها من الأشياء القديمة التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة جدا بانتهاء المزاد عليها من خلال إغلاق المواد بتوقيت معين يتم الإعلان عنه مسبقا مع الإعلان عن المنتج أو السلعة المعروضة، ويتم بيعها لآخر تعليق الذي يكون أعلى سعر عند توقف المزاد بغلق التعليقات.