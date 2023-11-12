حيلتان لإزالة بقع الكلور من الملابس.. «مش هتحتاجي ترميها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ظهور بقع الكلور الصفراء على الملابس، من الأمور التي تسبب إزعاجًا لربات البيوت حال ظهورها، وذلك لأنها تتسبب في إتلاف الملابس بشكل ملحوظ وتجعلها في مظهر غير جيد، وعلى الرغم من أهمية استخدام الكلور في تنظيف بعض أنواع الملابس، إلا أنّ الاستخدام المفرط له يمكن أنّ يؤدي إلى ظهور بقع صعب التخلص منها، وينتهي الحال في الكثير من الأحيان بالتخلص نهائيًا من تلك الملابس.

حلول للتخلص من بقع الكلور على الملابس

قدم موقع «sharingideas» العالمي، حيلتان يمكنهما المساهمة في التخلص من بقع الكلور على الملابس، ومن بينها:

استخدام ثيوكبريتات الصوديوم

- يمكن استخدام مادة ثيوكبريتات الصوديوم من خلال خلط معلقة كبيرة منها مع كوب من الماء.

- في الخطوة التالية، انقعي قطعة من القماش في هذا المركب وضعيها على البقع المرادة.

- وبعد وضع ثيوكبريتات الصوديوم على البقع، انقعي الملابس في الماء البارد.

وينصح عند استخدامك لمادة ثيوكبريتات الصوديوم، بارتداء القفازات دائمًا والحرص على عدم تلطيخ أي شيء آخر بها.

استخدام الخل الأبيض

- يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض بوضع ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء.

- وفيما بعد انقعي قطعة قماش نظيفه به ويجب أن تكون فاتحة اللون.

- في الخطوة التالية، ضعي قطعة القماش على البقعة واضغطي عليها، ومن المهم ألا تفركي لأن البقعة يمكن أن تنتشر في مكان آخر على الملابس.

- اتركي قطعة القماش على البقعة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة ثم قومي بإزالتها.

- اغسلي قطعة الملابس بالماء البارد، وإذا ظلت البقعة قائمة، كرري العملية حتى تختفي، فالخل هو عنصر فعال في تلاشي وإزالة البقع من الملابس الخفيفة أو البيضاء.