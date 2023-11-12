نصائح ضرورية لحل مشكلة تخطي الطلاب نسبة الغياب.. «استمعي جيدا لطفلك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

ازداد خوف الأمهات، بعد أنّ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك طلابًا بصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، لن يحصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة نهاية العام الدراسي الجاري، لتخطيهم نسبة الغياب، إذ إنهم غير مواظبين على الحضور، مما طرح قلقًا كبيرًا داخلهن، وهو ما نقدم لكم على إثره من خلال «هُن»، نصائح ضرورية لتخطي أزمة الغياب المتكرر.

نصائح ضرورية لو أولادك تخطوا نسبة الغياب

أوضحت داليا الحزاوي، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، لـ«الوطن»، أنه لتلافي مشكلة الغياب المدرسي، يجب الحرص على جعل الأمور مُبسطة لدى الطفل، وجعله ينجذب لها بصورة أكبر، وذلك من خلال التالي:

- الحرص على الاستماع الجيد لمشاكل الأبناء.

- محاولة حل المشاكل والتواصل الدائم مع إدارة المدرسة لمتابعة الأبناء دراسيًا.

- الامتناع التام عن عقد المقارنات بين الأبناء وبعضهم أو بين الأبناء وأقرانهم.

- تنظيم ساعات النوم، إذ ثبت علميًّا أنّ أكثر الطلاب والطالبات يحتاجون من 8 لـ9 ساعات من النوم ليلًا.

- التحدث مع الطفل عن أسباب عدم رغبته في الذهاب للمدرسة.

- تحديد الوسيلة التي ستنقل الطفل إلى المدرسة، أو إيصاله من قبلك أو قبل شخص موثوق به أفضل ما قد يتم فعله.

اقرأ أيضًا: نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي.. اعرفي روابط المنصات التعليمية

التغذية السليمة لطفلك

وأوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أنّ تجهيز الغذاء والاستعداد له وترتيب «اللانش بوكس»، أحد طرق ترغيب الطفل في المذاكرة: «الاهتمام بالتغذية السليمة والبعد عن الأطعمة السريعة، والتنوع وعدم إهمال وجبة الافطار لأهميتها، مما يزيد من تركيزه في أداء واجباته المدرسية وبالتالي زيادة تحصيله العلمي».

تخطي نسبة الغياب

وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الذين تخطوا نسبة الغياب بدون عذر، يتم الآتي:

- خصم درجاتهم.

- تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين.

- الإنذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة.

- تحويل الطالب إلى منازل وخصم درجات المواظبة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، المعالجات التي تتبع مع الطلاب بسبب الغياب المتواصل والمستمر دون عذر:

- المعالجة الأولى، التنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة ابنه.

- أخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.

- المعالجة الثانية، تتضمن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإنذار أول يُرسل إلى ولي الأمر، بأنه في حال التكرار سيُنقل الطالب إلى فصل آخر.

- في حالة تكرار الغياب، يُعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

- المعالجة الثالثة والأخيرة، فتكون إنذارًا ثانيًا يُرسل إلى ولي الأمر بأنّه في حالة التكرار سينُقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

- في حالة تكرار الغياب، يُعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.