معجون أسنان جديد يخفف من حساسية الفول السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - يساعد معجون الأسنان الذي يحتوي على بروتينات الفول السوداني في منع ردود الفعل الخطيرة لدى المصابين الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.

ونجح معجون الأسنان الجديد أثناء تجربة السلامة على البالغين، وكشف الباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى اختباره على الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية لقياس مدى فاعليته، وفق ما ذكر موقع "نيو ساينتست".

ويقوم هذا المعجون بتدريب الجهاز المناعي لشخص ما على تحمل نوعية معينة من الطعام.

واختبار مدى سلامته، أجرى فريق البحث تجربة بمشاركة 32 شخصاً بالغاً يعانون من حساسية الفول السوداني. وطُلب من 24 منهم استخدام معجون الأسنان بالفول السوداني، في حين تم إعطاء الباقي نفس معجون الأسنان ولكن بدون بروتينات الفول السوداني، كعلاج وهمي.

وطُلب من المشاركين تنظيف أسنانهم كل صباح لمدة دقيقتين بكمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان الفول السوداني أو معجون الأسنان الوهمي، مع استخدام معجون الأسنان المعتاد في المساء.

تدريب تدريجي

وفي بداية الدراسة، كان معجون الأسنان بالفول السوداني يحتوي على ملغ واحد فقط من بروتينات الفول السوداني لكل جرعة بحجم حبة البازلاء، وتمت زيادتها تدريجياً على مدار التجربة التي استمرت 48 أسبوعاً إلى 80 ملليجرام، أي ما يعادل الكمية الموجودة في ثلث حبة الفول السوداني النموذجية.

ووجد الباحثون أن أيا من المشاركين لم يواجه أي ردود فعل معتدلة أو شديدة تجاه أي من معجون الأسنان.

وأبلغ حوالي نصف المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني عن حكة مؤقتة في أفواههم، وهو ما لم يحدث في مجموعة الدواء الوهمي.

وفي نهاية التجربة تناول 3 من المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني 300 ملغ من بروتينات الفول السوداني، ولم يعاني أحد منهم من أي درجة من الحساسية.

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