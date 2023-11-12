جراحة استبدال الركبة: كل ما تحتاج لمعرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - تتم عملية استبدال مفصل الركبة، من خلال تغيير أجزاء من مفصل الركبة المصاب بأخرى مصنوعة من المعدن والبلاستيك، وقد تساعد هذه العملية على تخفيف الألم وجعل الركبة تعمل بشكل أفضل.\

وفي هذا التقرير نوضح لكم الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل إجراء جراحة استبدال الركبة، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

مدة التعافي بعد جراحة استبدال الركبة

العلاج الطبيعي والأدوية واستخدام المعدات المساعدة والكثير من الراحة أمراً ضرورياً.

ويجب أيضا حضور الاجتماع التحضيري لاستبدال المفاصل مع الطبيب لتقديم النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من العملية وما يمكن توقعه قبل الإجراء وبعده وأثناء تعافيك.

إنقاص الوزن

الحفاظ على وزن صحي قبل الجراحة يساهم في الحصول على نتيجة إيجابية ويسهل عملية الشفاء.

ما مقدار الألم الذي ستشعر به بعد الجراحة؟

من الطبيعي أن يشعر المريض ببعض الانزعاج بعد الجراحة، كما يحدث مع معظم العمليات الجراحية، ولكن لا داعي للقلق لأن الأطباء سيساعدون في وضع خطة مخصصة لإدارة الألم.

ما هي تقنيات إدارة الألم التي يمكن استخدامها؟

سيحتاج المريض أولاً إلى أدوية ثقيلة، أو مسكنات للألم لمدة شهرين تقريباً، ويستطيع غالبية المرضى التوقف عن تناول الأدوية بعد مرور شهر والانتقال إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل تايلينول أو إيبوبروفين.

ما هي المدة التي ستستخدم فيها العكازات؟

ستحتاج بعد الجراحة، إلى استخدام المشاية أو العكازات لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك، يمكن التقدم في المشي حول المنزل دون استخدام العكاز.

استشارة طبيب تقويم العمود الفقري وأخصائيي العظام

أثناء تعافيك من الجراحة، سيساعدك العلاج الطبيعي على زيادة قوتك ونطاق حركتك، مما سيجعل الدخول والخروج من سيارتك، وصعود السلالم، والخروج من السرير أسهل.

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