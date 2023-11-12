دراسة: الهواتف المحمولة تؤثر على خصوبة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة سكانية كبيرة أجريت في جامعة جنيف بـ سويسرا انخفاض تركيز الحيوانات المنوية مع الإفراط في استخدام الهاتف المحمول.

وكشف الباحثون أن الهواتف المحمولة تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية ذات ترددات راديوية منخفضة المستوى قد تؤثر على خصوبة الرجال.

وأشارت النتائج أن تقنيات الهاتف قد يكون لها تأثير أقل على جودة الحيوانات المنوية، وفق ما ذكر موقع "مديكال نيوز توداي".

وشارك في هذه الدراسة 2886 رجلاً أعمارهم بين 18 و22 عاماً، تمت متابعتهم بين عامي 2005 و2018 في مراكز التجنيد العسكرية.

وأجريت فحوصات الدراسة خلال أعوام: 2005 و2007 و2008 و2011 و2012 و2018.

وفحص الباحثون عينات من السائل المنوي لتسجيل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركتها.

وأجاب المشاركون على الأسئلة المتعلقة وعاداتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والعامة والتعليم ونمط الحياة، وسُئلوا عن عدد المرات التي يستخدمون فيها أجهزتهم. تراوحت الإجابات حول تكرار الاستخدام من مرة واحدة في الأسبوع إلى أكثر من 20 مرة يومياً.

مرات الاستخدام

وكان متوسط تركيز الحيوانات المنوية أعلى بشكل ملحوظ بين الرجال الذين أبلغوا عن استخدام هواتفهم مرة واحدة أسبوعياً، مقارنة بمن استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة يومياً.

وأظهرت فترة الدراسة الأولى وجود صلة "أكثر وضوحاً" بين استخدام الهاتف الذكي وتركيز الحيوانات المنوية مقارنة بالفترات اللاحقة.

ويتماشى هذا المسار مع تطور التقنيات الجديدة من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع، ويتوافق مع انخفاض طاقة خرج الهاتف المحمول.

ولم تظهر نماذج الدراسة أي ارتباط بين مكان حمل الهواتف في السروال أو السترة وانخفاض جودة السائل المنوي.

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