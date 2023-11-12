الامارات | خبر سارّ لمحبي الفراولة.. تقلل من خطر الإصابة بمرض صعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسة حديثة أجرتها جامعة سينسيناتي الأميركية أن تناول الفراولة بشكل منتظم يساهم في خفض خطر الإصابة بالخرف، فضلاً عن تعزيز القدرات المعرفية والإدراكية.

ورأت الدراسة أن هذه الآثار الإيجابية قد يكون سببها احتواء الفراولة على كميات كبيرة من مضادات الالتهابات مثل الأنثوسيان، وذلك اعتماداً على أن الخرف هو مرض يتطور على مدى عقود، ويرتبط بشكل وثيق باضطرابات التمثيل الغذائي مثل زيادة الوزن ومرض السكري.

وأثبتت الدراسة أيضاً ثمة آثار إيجابية ضد اضطرابات الذاكرة، وانخفاض فرص الإصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب.

يشار إلى أن الفراولة تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف والبوتاسيوم، ما يجعلها تدعم صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية، عن طريق تثبيط تكوين الكوليسترول الضار، نظراً لمحتواها العالي من الألياف وفيتامين C؛ والذي يعد أحد أهم الفيتامينات الموجودة في الفراولة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

ومن فوائد الفراولة أيضاً أنها تساهم في خفض ضغط الدم، إذ تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ونسبة قليلة من الصوديوم، ويعمل البوتاسيوم والماغنيسيوم كموسعات للأوعية الدموية، وبالتالي يساعدان في خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم.