الامارات | علامات تحذيرية من القلب تتطلب استدعاء الإسعاف فوراً.. الحياة في خطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء المركز الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية بأن موت القلب المفاجئ هو موت طبيعي لأسباب تتعلق بهذا العضو المهم؛ تتمثل في عيوب القلب الخلقية ومرض القلب التاجي وقصور القلب وأمراض صمامات القلب (مثل هبوط الصمام التاجي) وأمراض عضلة القلب (مثل التهاب عضلة القلب الضخامي وتصلب عضلة القلب).

وأشاروا إلى أن الأكثر عرضة لموت القلب المفاجئ هم كبار السن، لافتين إلى أن موت القلب المفاجئ يحدث أيضاً لدى الشباب، لاسيما من الرياضيين والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.

وشدد الأطباء الألمان على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة العلامات التحذيرية لموت القلب المفاجئ والمتمثلة في: خفقان القلب، وآلام الصدر، والدوار، وضيق التنفس، وفقدان الوعي لمدة قصيرة، ورؤية سواد أمام العينين.