نصائح للسيدات للنجاح في العمل.. «كوني مبادرة دائما وطوري من أفكارك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

النجاح في العمل وتحقيق مستقبل أفضل، يتطلب العديد من المهام والأفكار التي يفعلها الشخص لتحقيق ذاته والوصول إلى النجاحات، منها بعض الأمور التي يجب الحفاظ عليها عند الاستيقاظ مبكرًا، وأخرى في أثناء العمل، بحسب حديث عنود الشيباني، خبير التنمية البشرية لـ«هن».

استعرضت «الشيباني»، بعض الأفكار التي يمكن من خلالها أن تحقق السيدات نجاحًا في العمل، وهي:

- الاستيقاظ مبكرًا، والحرص على الالتزام بأوقات العمل الصباحية، فهي أفضل وقت يمكن للشخص أن يبذل فيه مجهودًا كبيرًا.

- المتطلبات في العمل كبيرة ومتطورة، يجب أنّ تخاطري وتبادري في العمل، وتطرحي أفكارًا جديدة كل وقت، وتقدمي حلولًا جديدة وتخلقي فرصًا يمكن الاستفادة منها في العمل.

- ابحثي عن قوتك، وحاولي إيصال ما تبذلينه من مجهودات لمدرائك.

- تعلمي شيئا جديدا في كل يوم ووقت، بحسب خبيرة التنمية البشرية.

- لا تفكري في الدراسة أو ما تعلمتيه في الجامعة، حاولي البحث عن فرص للتعلم والحصول على دورات تدريبية، يمكن من خلالها تطوير ذاتك، كتعلم لغة جديدة، أو أمر جديد ومتطور يخص العمل.

- تواصلي دائمًا مع الأشخاص من حولك، سواء في إطار العمل أو خارجه، التواصل الشخصي مفيد في الحياة العملية والاجتماعية أيضًا، وحاولي التطوير من مهارات التواصل أيضًا.

- حددي أهدافك في الحياة، ولا تسيري في يومك دون هدف أو وجهة محددة تسعين لها.

- ابتكري الحلول في أي مشكلة تواجهك في العمل، ودائمًا كوني مبتكرة، وقدمي الحلول لمديرك في العمل ولنفسك.

- حددي نقاط القوة والضعف، وحاولي التطوير من نقاط القوة والتخلص من نقاط الضعف وتقويتها.