تحذير من 5 أشياء تجلب الطاقة السلبية للمنزل.. «تخلصي فورا من الأثاث المكسور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيانًا تشعر ربات البيوت، بحالة من الاكتئاب والحزن بشكل مفاجئ ودون مقدمات، ولا يعرفن أنّ هناك بعض العادات والأشياء التي تتواجد في المنزل، هي السبب الرئيسي خلف تلك المشاعر السيئة، لذا يستعرض «هن» خلال السطور التالية، أفضل الطرق للتخلص من الطاقة السلبية في البيت، وأهم الأشياء التي تتسبب في وجودها، وذلك بحسب ما نشره موقع «housebeautiful».

1- الأشياء غير المستخدمة أو «الكراكيب»، التي لم يعد أفراد العائلة في حاجة إليها، مثل الملابس والأسلاك.

2- الأتربة أو الغبار الموجود على الرفوف، يتسبب بشكل كبير في حالة من الخنقة ونشر الطاقة السلبية في البيت.

3 -عدم نظام البيت، ويكون معظمه فوضوي خاصة إذا كان منزلك صغيرًا.

4 - وجود نبات الصبار، يسبب الشعور بعدم الارتياح لأفراد المنزل.

5- الأثاث المكسور كالكراسي أو المنضدة غير المسخدمة.

كيفية التخلص من الطاقة السلبية في المنزل

هناك أكثر من طريقة للتخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل، وأهمها ما يلي:

- تجديد الهواء بالمكان، وذلك من خلال فتح النوافذ وإنشاء تيار هواء للسماح بتجديده يوميًا.

- حرق البخور، إذ يُنصح لربات البيوت، بحرق بعض أنواع البخور ذات الروائح العطرية المميزة، كونها تساعد على الاسترخاء.

- التخلص على الفور من الأشياء المكسورة أو إصلاحها لعدم انتشار الطاقة السلبية في المنزل.

- استخدام زيت البرتقال العطري، إذ يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويمكنك رش قطراته بعد وضعها في الماء.

- تنظيف المنزل وترتيبه بانتظام، مما يساهم في خلق حالة من الاسترخاء والهدوء.

- يُفضل للأشخاص الذين يعانون من وجود طاقة سلبية في منزلهم، أنّ يختاروا طلاء الجدران باللون الأصفر، كونه يساعد على الشعور بالهدوء والسعادة.