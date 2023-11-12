كيف تحولي الأعمال المنزلية إلى تمارين رياضية؟.. «هتخسي بسهولة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب الأعمال المنزلية، ضيقًا لدى بعض النساء، تشعر حيالها بالثقل والكسل أحيانًا، لذلك بدلًا من الضيق بسبب المسؤوليات الكثيرة في بيتك، حوليها لرياضة تنقص الوزن، وحينها تشعرين بالرضا وحب النفس، لأنه كلما زادت رشاقتك، زاد جمالك أمام نفسك، وبالإضافة إلى ذلك أشار الخبراء إلى أنّ ممارسة مثل هذه الأنشطة إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يساعد على إنقاص الوزن الزائد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

كيف يتحول تنظيف المنزل إلى رياضة؟

وتوجد طرق مختلفة لتحويل المهام المنزلية إلى تمارين رياضية، منها إضافة حركات رياضية مثل القرفصاء، وفي هذا السياق، قال الدكتور داستون موريس، أستاذ تعزيز الصحة والسلوك الصحي في جامعة ميريلاند للصحة التكاملية، إنّ تنظيف المنزل وسيلة جيدة لزيادة الحركة والنشاط البدني، لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة كل يوم، مع التركيز على الغسيل وإزالة الغبار في يوم واحد، وتنظيف الحمامات في اليوم التالي، والكنس في يوم آخر، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.

أهمية تنظيف المنزل

ونصح الخبراء، بضرورة بدء عملية تنظيف المنزل بالكامل، بتنظيف الغبار لمدة نصف ساعة، وهي طريقة تساعدك على حرق 80 سعرًا حراريًا، إذ قالت ستيفاني توماس، وهي مدربة رياضية: «تنظيف الغبار يضغط على الكتفين والذراعين، خاصة في الأماكن المرتفعة التي يصعب الوصول إليها»، كما اقترحت إضافة تمارين مثل القرفصاء في أثناء التحرك بجميع أنحاء الغرفة.

وأشارت الدراسات إلى أن الواجبات المنزلية تساعد على حرق ما يقرب من ثمانية سعرات حرارية لكل دقيقة من وضعية جلوس القرفصاء، لذا فإن 10 دقائق فقط يمكن أنّ تحرق ما يصل إلى 80 سعرًا حراريًا.

وبحسب الدكتور موريس، يجب على المرأة أنّ تبدل أدوات التنظيف التى تستخدمها من غرفة لأخرى، حتى تتمكن من حرق الدهون في مختلف أنحاء الجسم، كما أنّ الانتقال من تنظيف الحمام إلى الأرضيات والدش وحوض الاستحمام والمرآة والمرحاض، يمكن أنّ يساعد على التعرق، وتنظيف بلاط الحمام لمدة نصف ساعة يساعد على حرق 100 سعر حراري وتنشيط عضلات اليدين والذراعين والكتفين.