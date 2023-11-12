مع سقوط أمطار على القاهرة.. متى يرتدي الأطفال الملابس الشتوية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق لحقت بالأمهات، إذ بات الشتاء على الأبواب بحسب الأرصاد الجوية، وذلك تزامنًا مع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما جعل هناك سؤال يدور في أذهانهن وهو «متى ينبغي ارتداء الأطفال للملابس الشتوية؟»، إذ دائمًا ما يقع الأطفال خاصة الرضع، ضحية للتقلبات الجوية بالتالي الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الفيروس المخلوي، وهو ما دفع العديد منهن للتساؤل حول الملابس المناسبة وطرق الوقاية.

«الأرصاد» توضح موعد ارتداء الملابس الشتوية

أمور عدة تضع الأمهات في تخوفات كبيرة على أطفالهن، خاصةً مع تباين درجات الحرارة وانخفاض مناعة الصغار، وهو ما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بالفيروسات، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتداء الملابس الشتوية، مشيرة إلى أنّه عند الخروج في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، يجب ارتداء جاكيت خفيف من ملابس الشتاء، تفادًيا للشعور بفارق درجات الحرارة.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وأوضح أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، في حديثه عن الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض: «الفئة والمرحلة العمرية تختلف في طبيعة ملابسها وعدد القطع، بمعنى أنه يجب زيادة قطعتين للأطفال، إذ يبدأ الشعور بالبرودة خاصةً خلال فترات الليل، على أنه يجب إضافة قطعة ملابس إضافية للكبار، وذلك لأنّ أجساد الأطفال معرضة للأمراض والعدوى بسبب قلة المناعة، لذا يجب منحهم شعور بالدفء».

التبديل للملابس الشتوية

وعن كيفية التبديل إلى الملابس الشتوية، شدد على أنه يجب أن يكون تباعًا، بحسب الفئة والمرحلة العمرية ومع انخفاض درجات الحرارة: «للحفاظ على صحة الرضع من التغيرات المناخية، لابد من ارتداء الملابس القطنية خلال الطقس الحالي، وزيادة قطعتين مع الاحتفاظ بقطعة إضافية للساعات المتأخرة من الليل».

وقدم عددًا من النصائح، تمثلت في التالي:

- يجب الاعتماد على الأنواع القطنية.

- يمكن ارتداء قطعتين بحد أقصى الآن حتى لا يشعر الطفل بالتعرق.

- الطفل من عمر يوم إلى عامين يفضل ارتداء نفس قطع الكبار، ويزيد عليهما قطعتين إضافيتين.

- إذا تواجد نشاط للرياح مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، وهنا يجب زيادة قطعة إضافية من الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.