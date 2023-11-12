نوع فاكهة ينقص الوزن ويحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "فرويندين" المعنية بالصحة والجمال أن البرقوق يتمتع بفوائد صحية كثيرة، حيث إنه يساهم في فقدان الوزن وحماية القلب ومنح البشرة مظهراً حيويا.

كما أنه قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل إطالة الشعور بالشبع أيضا والحد من نوبات الجوع الشديد، وبالتالي فقدان الوزن.

والبرقوق يعد صديقاً للقلب، حيث إنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.

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