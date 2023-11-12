5 نصائح مهمة لتقوية المفاصل.. أبرزها شرب المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - المفاصل هي نقاط اتصال العظام وتعد ضرورية للحركة، ويمكن أن تصبح ضعيفة بسبب التقدم في العمر أو الإصابة أو بعض الحالات الصحية.

وتشمل أعراض الضعف التعب والأوجاع المستمرة التي تزداد مع مرور الوقت ويصبح من الصعب علاجها، وهذا يجعل العظام هشة للغاية، وقد يؤدي إلى الوفاة لدى كبار السن.

فيما يلي نستعرض لكم مجموعة طرق يمكن من خلالها تقوية المفاصل، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

نظام غذائي مليء بالبروتينات

تساعد التغذية في تقوية المفاصل والعظام، ويعد ارتفاع حمض اليوريك أحد الأسباب الشائعة لآلام المفاصل، الذي يعاني منه الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من اللحوم والكحول.

لذا يؤدي الامتناع عن تناول هذه العناصر إلى تحسين الصحة العامة وجعل مستويات حمض البوليك في الجسم طبيعية لخفض الألم المرتبط بالمفاصل.

تجنب الأطعمة المصنعة

يقول الدكتور ساشين بونسل، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الأول، في مستشفى فورتيس، في مولوند: “يجب التركيز على استهلاك الخضار والفواكه، التي تزود الجسم بمختلف الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي تعزز الصحة العامة والرفاهية.

تناول كمية كافية من الكالسيوم

مع تقدم الشخص في العمر، سيحتاج جسمه إلى الكالسيوم وفيتامين د والمواد المغذية الأخرى للحفاظ على عظامه قوية وكثيفة، ويتم ذلك بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، واللوز، والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم.

الحصول على ما يكفي من فيتامين د

يعد الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الداعمة للعظام، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د، أمراً ضرورياً للحفاظ على العظام قوية وصحية، وذلك بالتعرض للشمس لمدة 2-3 ساعات على الأقل يومياً، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل الأسماك الزيتية والبيض والحليب المدعم.

التدريبات الرياضية المتعلقة بالوزن

تعتبر التدريبات الرياضية ضرورية لبقاء العظام قوية لفترة طويلة، بالمشي أو الركض أو صعود السلالم أو القفز على الحبل أو الرقص أو التنس أو كرة السلة، وتساعد هذه التمارين أيضاً على مكافحة التهاب المفاصل,

شرب المياه

تختلف كمية المياه التي يجب استهلاكها وفقاً لكثير من العوامل مثل العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط والمناخ، ومن المهم أيضاً ملاحظة أن الجفاف يؤثر على قدرة الجسم على الحفاظ على الغضاريف الصحية، وكذلك دوران العظام، والماء ضروري لإعادة تشكيل العظام، حيث يقوم بتكسير أنسجة العظام القديمة واستبدالها بعظام جديدة.

الحفاظ على وزن مناسب للجسم

تضغط السمنة على مفاصل وعظام الجسم. كان الاعتقاد السائد قديماً أن انخفاض الوزن بسبب الجوع يؤدي إلى هشاشة العظام، وأن فقدان الوزن يسبب فقدان العظام، إلا أن فقدان الوزن يجب أن يترافق مع النظام الغذائي الصحيح والتمارين الرياضية، وترتبط السمنة بشكل مباشر بالأمراض المصاحبة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى المزمنة، التي يمكن أن تسبب ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور الورك والعمود الفقري.

التمارين البدنية المنتظمة

النشاط البدني أمر حيوي للصحة العامة للإنسان، ويساعد على بناء اللياقة البدنية والقدرة على التحمل مع ضمان عظام قوية وعضلات قوية ومفاصل مرنة وتحسين قدرة الرئتين ولياقة القلب والتحكم في الوزن وتحسين الصحة العقلية.

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