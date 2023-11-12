من يحسم اللقب؟.. خبير أبراج يتوقع نتيجة نهائي الوداد وصن داونز بالدوري الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الوداد المغربي ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي الدوري الإفريقي، اليوم الأحد 12 نوفمبر في الثالثة عصرا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.

وتنقل أحداث مباراة النهائي على شاشة قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

وحقق الوداد المغربي الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب، بنتيجة 2-1.

ويحتاج الفريق المغربي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في النسخة الأولى للبطولة.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، في تصريح لمصراوي، توتر لاعبي صن داونز في بداية اللقاء عكس نجوم الوداد.

وواصل توقعاته: "قد يصبح التركيز هو الثمة الغالبة على لاعبي الوداد ومع مجريات المبارة تتغير الأوضاع كثيرا لصالح صن دوانز ويستطيع التحكم والسيطرة على المباراة.

وعن النتيجة، توقع صبحي فوز صن دوانز علي فريق الوداد وتحقيقه لقب الدوري الإفريقي.

"مشاكل وصعوبات".. 4 أبراج الأقل حظا في 2024

رجل ينجو من نوبة قلبية مفاجئة بمعجزة.. احذر هذه الأعراض

تجاهلها الأطباء.. ممثلة أمريكية تكشف عن أعراض سرطان البنكرياس

3 أشخاص ممنوعون من تناول "العكاوي"- هذا ما يحدث لهم

مرض خطير يصيب الخصية دون أن تدري - احذر ظهور هذه الأعراض