رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غير متوقعة - ويحذر من هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل يدعى "ديفيد" من مدينة غلاسكو بالولايات المتحدة الأمريكية إنه لم تظهر عليه أي أعراض لسرطان البروستاتا قبل تشخيص إصابته.

وقال البالغ من العمر 64 عاما: "لم أكن أعلم أنني مصاب به أو لدي أي أعراض إطلاقا".

وعادةً، لا تظهر على الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا أي أعراض حتى يصلوا إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة، وبحلول ذلك الوقت، يصبح العلاج أكثر صعوبة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتلقى ديفيد تشخيصه فقط لأنه كان يجري اختبار دم مستضد البروستاتا النوعي (PSA) من Medichecks كل عام، والسبب هو أنه أراد مراقبة مستوياته لأن والده كان مصابًا بسرطان البروستاتا.

وترتفع مستويات المستضد البروستاتي النوعي تدريجيًا مع تقدم العمر، ولكن ديفيد قال إن مستوياته زادت إلى حد بعيد أكثر من الضعف على مدى عامين.

وعندما ذهب إلى الطبيب العام وأجرى جميع الاختبارات اللازمة أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاث أو أربع مناطق على جانب واحد من البروستاتا بهم مشكلة، لذلك أجرى خزعة بعد بضعة أسابيع.

وتابع: "وأكد الأطباء المتخصصون في جراحة المسالك البولية أنني مصاب بسرطان البروستاتا في المرحلة الثانية".

بعد تشخيص حالته، بحث في خيارات العلاج المختلفة وقرر أن الجراحة ستمنحه أفضل النتائج في المستقبل.

وبعد فوات الأوان، قال ديفيد إنه كان ينبغي عليه أن ينتبه أكثر إلى المؤشرات والعلامات التحذيرية المحتملة التي تشير إلى وجود خطأ ما.

ومن ضمن الأعراض التي تجاهلها المريض هي الحاجة إلى الاستيقاظ أثناء الليل وآلام الظهر.

سرطان البروستاتا عادة ما يتطور ببطء وقد لا تظهر عليه علامات لسنوات عديدة، لذا من المهم أن تكون على دراية بعوامل الخطر.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن فرص الإصابة بسرطان البروستاتا تزداد مع تقدمك في السن، حيث تتطور معظم الحالات لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

ويميل سرطان البروستاتا أيضًا إلى أن يكون أكثر شيوعًا عند الرجال ذو البشرة الداكنة وأقل عند الرجال الآسيويين.

كما أن الرجال الذين أصيب والدهم أو شقيقهم بسرطان البروستاتا هم أنفسهم معرضون لخطر متزايد.

قال ديفيد: "أريد أن أوصي بشدة جميع الرجال، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لديهم تاريخ عائلي من مشاكل البروستاتا، بإجراء الفحوصات دائما.

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