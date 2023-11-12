اللحم الضاني.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللحم الضاني هو أحد أنواع اللحوم التي تناوله كثير من الأشخاص، لما له من مذاق لذيذ، واحتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

لكن، على الجانب الآخر، هناك بعض الفئات التي يجب عليه الامتناع من استهلاكه، لأنها تضر بصحتهم.

في هذا التقرير،نذكر لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحم الضاني، والفئات الممنوعة من استهلاكه، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، توضح ذلك لـ "الخليج 365".

- يحتوي اللحم الضاني على كمية عالية من البروتينات، مقارنة باللحوم الأخرى.

- يساعد على تقوية العضلات، بفضل احتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن.

- يساهم استهلاكه في الوقاية من الأنيميا، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

- غني بفيتامين ب ١٢ الضروري الذي يساعد على حماية وظائف المخ والأعصاب.

- كما أنه مصدر جيد للأوميجا 3 المضادة للالتهابات.

- يلعب عنصر الزنك الموجود به، على تقوية الجهاز المناعي للجسم على مكافحة الأمراض والعدوى.

الأشخاص الممنوعون من تناولها:

1. مرضى النقرس:

نظرًا لأن اللحم الضاني يحتوي على نسبة عالية من البيورينات، التي تُزيد خطر أعراض النقرس.

2. مرضى الكوليسترول:

ينصح هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكها، لأنها يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

3. مرضى الضغط المرتفع:

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

"مشاكل وصعوبات".. 4 أبراج الأقل حظا في 2024

رجل ينجو من نوبة قلبية مفاجئة بمعجزة.. احذر هذه الأعراض

تجاهلها الأطباء.. ممثلة أمريكية تكشف عن أعراض سرطان البنكرياس

3 أشخاص ممنوعون من تناول "العكاوي"- هذا ما يحدث لهم

مرض خطير يصيب الخصية دون أن تدري - احذر ظهور هذه الأعراض