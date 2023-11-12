احذر.. علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، قد لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين، لذا يطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى المشكلة.

في السطور التالية، نذكر لكم على علامتين تظهران عند رفع القدمين تدلان على ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يتسبب كثير من الكوليسترول في تضييق الشرايين، ومن ثم منع إمدادات الدم الحيوية إلى أعضاء الجسم، وعندما تحدث هذه العملية في ساقيك، فإنها تسمى بـ "مرض الشرايين المحيطي".

مرض الشريان المحيطي هو حالة تصبح فيها الشرايين في ساقيك ضيقة، ما يحد من تدفق الدم إليها.

لذا، إذا كنت تعاني مرض الشرايين المحيطية الحاد، يصبح جلد ساقيك وقدميك شاحبًا وباردًا، "خاصة عندما تكون قدماك مرفوعتين".

وهناك علامات تحذيرية أخرى، تشمل:

ألم في القدمين أو ربلة الساق في أثناء الاستلقاء أو في الليل.

ضعف العضلات في الساقين.

تقرحات أو جروح في أصابع القدمين.

تساقط الشعر من أصابع القدمين أو الساقين.

لذلك، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

- كيفية تقليل المخاطر؟

إن أفضل طريقة لمنع خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي وغيره من مضاعفات ارتفاع نسبة الكوليسترول هي إجراء فحص الدم.

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

1. اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة.

2. تناول الشوفان والشعير والحبوب الكاملة الأخرى، كلها مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل، اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان، والأطعمة المصنعة.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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