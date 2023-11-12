5 أعراض تكشف نقص فيتامين D في الجسم.. وهذا الطعام يعوض ذلك فور تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع قدوم فصل الشتاء يصبح الحصول على مصدر طبيعي لفيتامين د من أشعة الشمس أكثر صعوبة، وبالتالي يتعرض البعض لخطر النقص.

ويعد فيتامين د ضروري لصحة العظام والعضلات والأسنان والقلب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وعلى الرغم من أن تناول كبسولة من المكملات يوميا تحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د أمر لا بد منه، إلا أن هناك طعام يمكن أن يفي أيضًا بحاجتك اليومية، وهو "الفطر" ويتميز بطعمه اللذيذ، كما أنه مصدر غير عادي لفيتامين أشعة الشمس، لأنه لا يحتوي عليه بشكل طبيعي.

ومع ذلك، فإن تعديلًا بسيطًا يجعل هذا الطعام يوفر ما بين 50 إلى 100 % من فيتامين د المطلوب يوميًا، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients.

وقال أخصائي التغذية الأمريكي جود ويلسون: "يعد الفطر أحد مصادر الغذاء الطبيعية القليلة لفيتامين د، لذا فهو إضافة قيمة للنظام الغذائي".

وتابع: "عندما يتعرض الفطر للأشعة فوق البنفسجية، يمكنه تصنيع فيتامين د بشكل طبيعي، تمامًا مثل جلد الإنسان."

وأضاف: "يقوم العديد من المنتجين حول العالم الآن بتعريض الفطر للأشعة فوق البنفسجية، ما يساعد الفطريات على إنتاج فيتامين أشعة الشمس، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليس كل المنتجين يعرضون فطرهم للأشعة فوق البنفسجية.

لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك الملصقات الموجودة على الفطر الذي اشتريته من السوبر ماركت في تحديد النوع الذي يوفر فيتامين د.

واقترح ويلسون أيضًا وضع الفطر في الضوء، على سبيل المثال، على حافة نافذة المطبخ لشحنه بفيتامين د .

عندما يتعلق الأمر بالكمية التي تحتاج إلى تناولها، خلصت الدراسة إلى أن 100 جرام تفي بالغرض.

أعراض نقص فيتامين د، وفق ما أورد موقع "healthista".

1.آلام العضلات:

يدعم فيتامين د وظيفة العضلات لأن مستقبلاته موجودة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العضلات وغالبًا ما تكون الإصابة بالكثير من آلام العضلات هي أول علامة تدل على وجود نقص هذا الفيتامين.

ويدخل فيتامين د إلى خلايا العضلات عندما يتم استقلابه، مما يعزز تقلصات العضلات، وهو أمر حيوي لبناء قوة العضلات والعظام من خلال التمرين.

2. الالتهابات المتكررة:

فيتامين د ضروري لصحة جهاز المناعة وبدون الكميات الكافية منه تكون خلايانا المناعية غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب، ما يجعلنا أكثر عرضة للعدوى والإصابة بالالتهابات.

3. الاكتئاب:

فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات صحية من السيروتونين في الدماغ، وهذه نواقل عصبية في الدماغ ضرورية للمزاج وقد ارتبطت أوجه القصور بالاكتئاب.

وفي عام 2014 ، وجد بحث نشر في مجلة Medical Hypotheses ارتباطًا محددًا بين نقص فيتامين D والاضطراب العاطفي الموسمي أو SAD والذي يحدث عندما يعاني الأشخاص من مزاج منخفض خلال أشهر الشتاء، وذلك بفضل نقص فيتامين D.

4. آلام في المفاصل أو العظام الضعيفة:

فيتامين د ضروري للمساعدة في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ما يمنحه دورًا رئيسيًا في عمل المفاصل والعضلات والأسنان، كما إن نقصه يسبب ضعف العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بكسور الإجهاد.

5. الشعور بالتعب دائمًا:

فيتامين د ضروري لتحويل الطعام إلى طاقة، لذا إذا كنت دائمًا متعبًا فقد يعني نقص هذا الفيتامين أنك لا تمتص العناصر الغذائية من طعامك وقدرة جسمك على إنتاج الطاقة من ما تأكله وبالتالي تتعرض للخطر بسبب نقص فيتامين د.

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