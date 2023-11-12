يقي من مرض السكري.. نوع من الخضار يكافح السرطان وأمراض القلب وينقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفاصوليا الخضراء محبوبة من قبل الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتستخدم في العديد من الأطباق الشهية، كما أنها تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب وتعزز الرؤية.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز فوائد الفاصوليا الخضراء، وفق ما أورد موقعي"stylecraze" و"clevelandclinic".

الهضم الجيد:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكثير من الألياف، ما يساعد على الحفاظ على عملية الهضم وتليين البراز وتجنب الإمساك وتحقيق التوازن بين الميكروبات المعوية وهي الكائنات المجهرية التي تساعدك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

السيطرة على الجوع:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف يسبب ارتفاعًا يليه انخفاض في نسبة السكر في الدم، وعندما ينخفض فإنك تميل إلى الشعور بالجوع مرة أخرى.

وقد تلاحظ أنك تشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول البسكويت أو رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة المصنعة.

ولكن إذا تناولت بعض الفاصوليا الخضراء بدلاً من رقائق البطاطس، فيمكنك تجنب هذا الشعور بالجوع.

والخضراوات الغنية بالألياف أبطأ في الهضم، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما تحتوي على نفس الكمية تقريبًا من الألياف والسكر الطبيعي، ما يوفر توازنًا غذائيًا أفضل من معظم الأطعمة المصنعة، لذلك، لن تواجه هذا الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم الذي يجعلك تشعر بالجوع والركود.

تعزيز صحة العظام بشكل أفضل:

الفاصوليا الخضراء هي مصدر ممتاز لفيتامين K، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام.

وتشير الدراسات إلى أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين K في نظامك الغذائي يمكن أن يضر بصحة عظامك.

تعزيز جهاز المناعة لديك:

جهازك المناعي هو دفاعك ضد الأمراض والالتهابات، ويعد تناول الفاصوليا الخضراء طريقة جيدة للحفاظ على جهازك المناعي في أفضل حالاته، وذلك بفضل احتوائها على كمية عالية من فيتامين C، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة.

ولن تحميك الفاصوليا الخضراء بالضرورة من الإصابة بنزلات البرد، ولكن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات يساعد جهازك المناعي على العمل بكفاءة أكبر.

وعندما تواجه مرضًا، سيحصل جهازك المناعي على الدعم الذي يحتاجه لمحاربة الغزاة.

تعزيز صحة القلب:

ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم هما من عوامل الخطر لأمراض القلب، ولكن تناول المزيد من الفواكه والخضروات مثل الفاصوليا الخضراء يساعدك على تجنب هذه المخاطر القلبية.

كما تحتوي الفاصوليا الخضراء على حمض الفوليك والبوتاسيوم، وهما عنصران مغذيان قد يعززان صحة القلب.

كما تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم ضغط الدم عند دمجها مع خيارات نمط الحياة الصحية الأخرى مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

والألياف الموجودة تساعدك على تحقيق توازن صحي للكوليسترول.

مكافحة السرطان:

يرتبط تناول الفاصوليا بشكل عام بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعزى ذلك إلى محتواها العالي من الألياف وتناول كميات كبيرة منها يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهذه الحبوب غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا المختلفة التي توفر الحماية ضد السرطان.

ويتم تخمير الكربوهيدرات غير القابلة للهضم في الفاصوليا الخضراء عن طريق بكتيريا الأمعاء، ما يؤدي إلى تأثيرات مضادة للالتهابات.

وتحتوي أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، والذي يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وغنية بالكلوروفيل، الذي يلعب أيضًا دورًا في الوقاية من السرطان.

السيطرة على مرض السكري:

تشير الدراسات إلى أن الفاصوليا الخضراء يمكن أن تحدث تأثيرات استقلابية مفيدة لدى الأفراد المصابين بالسكري.

وعلى الرغم من أن الخضروات بشكل عام صحية، إلا أن تلك التي تحتوي على المزيد من النشا قد لا ينصح بها مرضى السكري.

والفاصوليا الخضراء غير نشوية تحتوي على عدد أقل من الكربوهيدرات وتعتبر إضافة مثالية لنظام غذائي لمرض السكري

وقد يساعد تناول الفاصوليا إلى جانب اتباع نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم، على خفض مستوياته وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.

فقدان الوزن:

نظرا لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا، فهي تساهم في فقدان الوزن.

تقوية المناعة:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكاروتينات وهي مصدر ممتاز لفيتامين أ ويقدم ما يقرب من 20٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ وتحارب هذه المغذيات الالتهابات وتعزز جهاز المناعة لديك.

تحسن الرؤية:

الفاصوليا الخضراء مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة التي تعزز صحة البصر وتمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين.

ويمكن أن تعزى هذه التأثيرات إلى اللوتين والزياكسانثين الموجود بها في زيادة الكثافة البصرية للصبغة البقعية.

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