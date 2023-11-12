طبيب يكشف 3 طرق تمنع تكون الأورام السرطانية في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي الذي يمكن أن يصاب به الرجال والنساء، هناك 3 طرق للمساعدة على منع تشكل الورم.

وكشف الدكتور "ليستر بار"جراح الأورام الأمريكي، عن 3 طرق تمنع تكون الأورام السرطانية في الجسم، نذكرها لكم وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال: "أولاً يجب الحفاظ على وزن صحي، وذلك لأن زيادة الوزن يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث يؤدي اكتساب المزيد من الوزن في مرحلة البلوغ إلى الإصابة بنسبة 20 %".

وتابع جراح الأورام: "فقدان الوزن يساعد على تقليل هذه المخاطر الإضافية، وحماية ثدييك".

وثانيا، هناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وهي إجراء إصلاح شامل لنمط الحياة غير الصحي.

وأوضح بار: "هناك أدلة قوية تربط بين ارتفاع وزن الجسم، وقلة ممارسة الرياضة، وارتفاع استهلاك الكحول، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وأشار: "إن فهم كل عوامل الخطر هذه يسمح بالتنبؤ بالمخاطر بشكل شخصي ومن ثم الوقاية منها."

وأضاف: "قد يشمل ذلك زيادة مستويات التمارين الرياضية واتخاذ خطوات لتقليل استهلاك الكحول".

لذا فإن اتخاذ خيارات نمط حياة جيدة أمر مهم للجميع ويساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والكثير من الأمراض الأخرى.

والنصيحة الثالثة والأخيرة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي هي أن تكوني على دراية بالتاريخ الطبي لعائلتك.

وقال: "إذا كان لديكي تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي، يمكنك أن تسألي طبيبك عن الاختبارات الجينية".

ثلاث طرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي:

- تحقق من وزنك.

-تحقق من نمط حياتك.

-تحقق من تاريخ عائلتك.

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