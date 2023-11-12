الامارات | نجار ينجو بأعجوبة من اختراق مسمار لرأسه.. ويطالب بتعويض كبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى تيموثي كاهاي نحو 36 ساعة مع مسمار حديد طويل عالق في رأسه، من قاعدة فكه وحتى جمجمته؛ بعد أن أخفق مسدس مسامير كان يستخدمه في موقع بناء، ولكنه لحسن الحظر نجا من موت محقق، وبعدها رفع دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة للمسدس مطالباً بتعويض كبير.

وكان كاهاي (28 عاماً) وهو نجار متدرب يثبت أرضيات من الخشب الرقائقي بمسدس المسامير عندما انطلق مسماران في وقت واحد من مسدسه، واخترق أحدهما وجهه بتلك الطريقة المأساوية، ففتح جانباً من ذقنه وشفته واستقر في لسانه ورأسه.

وفي حالة صدمة، وضع كاهاي الأداة أرضاً ونزل وهو ينزف إلى الطابق السفلي للإبلاغ عن الحادث، وعلى الفور نقله زملاؤه إلى عيادة ستانفورد الصحية القريبة للطوارئ، وخضع لعمليات جراحية متعددة لإصلاح لسانه وحنكه وحاجزه الأنفي والجيوب الأنفية، ولإصلاح جمجمته وفكه المكسور.

ونقل موقع «ميركري» عن نص الدعوى القضائية التي رفعها العامل سيئ الحظ على شركة «كوكي هولدينجز» المصنعة للمسدس، أن «تيموثي لايزال يعاني من تنميل في لسانه حيث دخل المسمار فيه، مما تسبب لديه بمشاكل تأتأة.. كما يعاني من ندوب دائمة على شفته السفلية».

كما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو أن أخصائيي جراحة الأعصاب والأذن والأنف والحنجرة قاموا بتقييم حالة كاهاي، وقرروا أنه سيحتاج إلى جراحة، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم التالي لإخراج المسمار.

وزعمت الدعوى القضائية أن الحادث كلف العامل أكثر من 400 ألف دولار من الفواتير الطبية ونحو 30 ألف دولار من الأجور الضائعة، مضيفة أن مسدس المسامير كان عرضة للاستدعاء في عام 2014.

وجاء في إشعار سحب لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية الذي تم تقديمه كمستند مع الدعوى القضائية أن 25 ألف جهاز تثبيت مسامير هوائي من شركة هيتاشي كوكي يمكن أن تتعطل وتتجاوز مفتاح الأمان الذي يسمح بإطلاق مسمار واحد فقط في كل مرة، ما يشكل خطر الإصابة.

وباعت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة هيتاشي شركتها المسماة، هيتاشي كوكي في عام 2017، ليصبح اسمها لاحقاً «كوكي هولدينجز».

ورأت الدعوى القضائية التي رفعها العامل أن الشركة فشلت في تقديم تحذيرات وتعليمات كافية وفي الوقت المناسب بعد التسويق بعد أن علمت بخطر الإصابة التي يشكلها جهاز تثبيت المسامير.

ويسعى تيموثي إلى محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويضات غير محددة بعد.