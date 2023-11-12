8 طرق للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي.. أبرزها عدم تقيبل الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلن الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أن وزارة الصحة والسكان سجلت عدد من إصابات الفيروس التنفسي المخلوي لكنها جاءت بشكل أقل من العام الماضي، إلا أنه طمأن المواطنين خاصة أولياء الأمور بأنه لا توجد تخوفات بشأن الأمر وانتشار الفيروس مثلما حدث العام الماضي.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، من خلال تقوية الجهاز المناعي، حيث يجب اتباع النصائح الآتية:

- تناول الفاكهة التي تحتوي على «فيتامين سي» كالجوافة والليمون والبرتقال.

ـ الإكثار من تناول السوائل والمواد الغذائية التي تعزز مناعة الجسم.

ـ الاهتمام بالتغذية الجيدة.

- القيام بالتهوية الجيدة للمنزل.

ـ عدم التعرض للهواء بشكل مباشر.

ـ الغسيل المستمر للأيدي خاصة قبل تناول الطعام.

ـ التنظيف المستمر وتعقيم الأسطح.

ـ عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وتتمثل أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي حسبما استعرضتها وزارة الصحة، وهي:

- السعال الجاف.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- سيلان الأنف.

- فقدان الشهية.

- التهاب الحلق.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، تبدأ بنزلة برد طفيفة ثم تشتد، كما أن أعراضه متطابقة عند الكبار والصغار، ولكنه منتشر بين الأطفال لضعف مناعتهم وما يتعرضون له جراء تغير الفصول أو تقلبات الجو.