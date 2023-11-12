عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام قد تكشف إصابتك بالقاتل الصامت… راقبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني العديد من الأشخاص من كثرة التبول على مدار اليوم، ولكن يمكن أن تكون أكثر شيوعًا ليلًا، دون معرفة إلى ماذا يشير ذلك.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف إلى ماذا يشير عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Express البريطاني.

كشف بحث جديد في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، إن هناك ما يصل إلى 28% من المشاركين في الدراسة يستخدمون المرحاض لـ 3 مرات على الأقل خلال الليل، وأن ما يقرب من 20% يرون أن الأمر يتعلق بمشكلات صحية بالبروستاتا، وما يصل إلى 29% أن السبب وراء ذلك التقدم في السن، وآخرون يربطون الأمر بكثرة تناول الماء ليلًا قبل النوم، أو تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في وقت متأخر من الليل.

ولكن أوضح الأطباء، أن كثرة التبول ليلًا يشير إلى مشكلات صحية خطيرة ويمكنها أن تهدد صحتك، ومن أبرزها :

1- تضخم البروستاتا.

2- سرطان البروستاتا.

3- الإصابة بمرض السكري.

لذا لا يجب تجاهل الأعراض والعلامات التحذيرية الأخرى مثل الشعور بألم خلال التبول، أو الرغبة في التبول ولكن المثانة لا تفرغ البول بالكامل، مع العلم أن الباحثين وجدوا أن على الرغم من أن هناك 55% من الرجال الذين يعانون من هذه الأعراض تكشف إصابتهم بمشكلة صحية في البروستاتا، وهناك ما يصل إلى 43% يتجنبون الذهاب إلى الطبيب بسبب شعورهم بالإحراج من شرح الأعراض، أو اللجوء إلى الفحص الإكلينيكي.

وذكرت الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة عن بعض الأعراض التحذيرية التي تستوجب سرعة التواصل مع الطبيب، لأنها تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، وتشمل ما يلي :

1- عدم القدرة على تحمل البول.

2- المعاناة من تردد البول.

3- الشعور بالإجهاد خلال عملية التبول.

4- استغراق وقت طويل خلال التبول.

5- وجود صعوبة في تدفق البول.

6- عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.

7- ظهور دم في البول.

8- وجود دم في السائل المنوي.

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