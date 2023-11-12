واقعة غريبة.. لن تتوقع ما فعلته سيدة للهروب من دفع فاتورة طعام "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصيب صاحب مطعم "بالاشمئزاز" بعد أن قام أحد العملاء بوضع شعره في الطعام للهروب من دفع فاتورة طعام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام توم كروفت، البالغ من العمر 32 عامًا، بإعادة مبلغ 12.95 جنيهًا إسترلينيًا لأحد الزبائن مقابل عشاء لحم البقر المشوي بعد أن زعموا أنهم عثروا على "شعر" في طعامهم في بلاكبيرن، لانكشاير بالمملكة المتحدة.

ولكن عندما قام صاحب المطعم بفحص كاميرات المراقبة للتأكد من ربط شعر موظفيه إلى الخلف، شعر "بالاشمئزاز" بعد رؤية العميلة تضع بصيلات شعرها في الطعام.

ويظهر الفيديو الزبونة تهمس لرجل، قبل أن تسحب بعد ذلك قطعة من شعرها الأسود الطويل وتضعها على الطبق نصف الفارغ.

وقال كروفت إن العميلة اشتكت بعد ذلك إلى أحد الموظفين وتسببت في أزمة، ولهذا السبب استردت كامل المبلغ مقابل الوجبة، متابعا: "لقد راجعنا الكاميرات لمعرفة الخطأ الذي حدث، في حالة عدم ربط شعر أحد الموظفين أو أي شيء آخر، ولكن بعد ذلك وجدنا المقطع، لقد شعرت بالاشمئزاز والغضب، هناك أشخاص على استعداد لتعريض سمعة الشركة ووظائف الموظفين للخطر مقابل وجبة بقيمة 12.95 جنيهًا إسترلينيًا".

وأضاف: "كان من الممكن أن يعتقد فريق العمل في المطبخ أن ذلك كان خطأهم، في حين أنهم لم يرتكبوا أي خطأ على الإطلاق."

ويشارك كروفت في ملكية المطعم لمدة خمس سنوات ونصف، لكنه يقول إنه لم يرى شيئًا كهذا من قبل، مضيفا أنه إذا لم يعثر على لقطات كاميرات المراقبة، فإن سمعة عمله ستكون "في خطر".

وتابع كروفت: "لم يحدث لنا أي شيء مثل هذا من قبل، إذا لم نعثر على لقطات كاميرات المراقبة، فإن سمعتنا ستكون مصدر قلق، الناس لا يريدون تناول الطعام في الأماكن التي تجد فيها الشعر في الطعام، لقد حصلنا على تصنيف خمس نجوم لنظافة الأغذية ونلتزم بجميع إرشادات سلامة الأغذية، ولكن إذا لم نعثر على لقطات كاميرات المراقبة، فمن الممكن أن تلحق الضرر بسمعتنا بسهولة."

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