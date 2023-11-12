دراسة تحذر من الأشعة المقطعية: تزيد خطر السرطان للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة كبيرة متعددة الجنسيات من أن الأشعة المقطعية، ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال والشباب.

وحلّل الباحثون سجلات الأشعة لـ 276 مستشفى في 9 بلدان، وتم ربطها بالسجلات السكانية، وشملت البيانات ما يقرب من مليون شخص تحت سن 22 عاما خضعوا لفحص بالأشعة المقطعية مرة واحدة على الأقل، وفق "هيلث داي".

وأظهرت النتائج أن التعرض في سن مبكر لجرعة من الأشعة متوسطة تبلغ 8 ملليغرامات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال بنسبة 16% تقريباً.

وقالت الدكتورة ماجدة بوش دي باسيا، من معهد برشلونة للصحة العالمية: "هذا يعني أنه من بين كل 10 آلاف طفل يخضعون للأشعة المقطعية، يمكننا أن نتوقع 1 إلى 2 حالة من السرطان خلال الـ 12 عاماً التالية للفحص".

وأشار الباحثون إلى بيانات أمريكية تفيد بأن "التصوير المقطعي هو أكبر مساهم في التعرض للإشعاع الطبي بين سكان الولايات المتحدة".