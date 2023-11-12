ليس لها وجود.. مؤثرة تحصد آلاف الدولارات شهريا بهذه الطريقة الصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

آيتانا لوبيز، المعروفة أيضًا باسم فايت آيتانا، مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أربعة أشهر فقط على انستجرام، لكن لديها بالفعل أكثر من 110 ألف متابع وتحقق إيرادات شهرية تزيد عن 4 آلاف دولار.

لكن الغريب في الأمر أن آيتانا لوبيز ليس لها وجود على أرض الواقع، حيث أنشأها الذكاء الاصطناعي، وفقا لما جاء في موقع odditycentral.

لقد كانت النماذج الافتراضية موجودة منذ بضع سنوات، وقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى جعلها أكثر واقعية وشعبية، إحدى البارزات لهذه الموجة الجديدة من المؤثرين الرقميين الذين أنشأهم الذكاء الاصطناعي هي آيتانا وهي عارضة أزياء ذات شعر وردي من برشلونة بإسبانيا تمكنت من جذب أكثر من 100 ألف متابع في غضون بضعة أشهر فقط.

وتنشر آيتانا صورا فقط، نظرًا لأن مقاطع الفيديو من المرجح أن تكشف حقيقة أنها شخصية رقمية، لكن كل صورة من صورها تحظى بعشرات الآلاف من الإعجابات ومئات التعليقات، وقد تُرجمت شعبيتها إلى دخل شهري ثابت لمبدعيها، الذين يزعمون أنها تدر دخلاً، يصل لأكثر من 4000 يورو شهريًا.

آيتانا لوبيز هي من أفكار وكالة الاتصالات The Clueless ومقرها برشلونة، والتي قررت إدارتها الاستثمار في النماذج الافتراضية بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة باستخدام النماذج الحقيقية، مثل نفقات السفر والإقامة، من ناحية أخرى، يمكن لـ آيتانا أن تكون في أي مكان وفي أي وقت، وعلى الرغم من أن تكاليف إنشائها كانت مرتفعة، إلا أنها بدأت بالفعل في تحقيق الأرباح.

تقوم وكالة Clueless بتسويق خدماتها على موقعها الإلكتروني، ما يسمح للعملاء باستخدام نماذجها المولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض التسويق، ويبدو أن آيتانا حققت نجاحا كبيرا، إنها ليست جذابة فحسب، بل حرصت الوكالة على التأكد من أن مظهرها يناسب اتجاهات الإنترنت الحالية، وبالتالي ضمان شعبيتها على منصات التواصل، مثل إنستجرام، وخلال أربعة أشهر فقط، أصبح لديها بالفعل أكثر من 110.000 متابع على منصة تبادل الصور الشهيرة.

أحد الأشياء التي تميز آيتانا لوبيز، عن جميع النماذج الأخرى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي غمرت وسائل التواصل مؤخرا، هو مظهرها الذي يشبه البشر، حيث يمكن لبعض شركات الذكاء الاصطناعي إنتاج نماذج بشرية مذهلة، ولكن المشكلة هي أن معظمها يبدو خاليا من العيوب، بينما حرصت The Clueless على إضافة عيوب جسدية إلى آيتانا لتبدو شبيهة بالبشر، في بعض الأحيان يضيفون التجاعيد، وفي أحيان أخرى يجعلونها تبدو وكأنها لم تمشط شعرها، كل ذلك لجعلها تبدو بشرية أكثر.

آيتانا لوبيز هي مجرد واحدة من النماذج الافتراضية العديدة التي أنشأتها شركة The Clueless، وتعتقد الشركة أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا كبيرًا في مستقبل النمذجة وإنشاء المحتوى، لأنه يقدم مستوى من التخصص من المستحيل تحقيقه باستخدام البشر.

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