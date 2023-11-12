هذا ما يحدث لضغط الدم في الجسم عند تناول الجوافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما يميل الحالات التي تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم إلى معرفة الأطعمة والمشروبات المفيدة والمضرة على صحتهم، ونظرًا لاقتراب موسم فاكهة الجوافة، إليك تأثيرها في ضغط الدم.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على تأثير تناول الجوافة على مرضى ضغط الدم المرتفع وذلك وفقًا لما ذكره موقع" NDTV".

ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية المزعجة، وعند ارتفاعها على المدى الطويل قد تؤدي إلى عدد من المضاعفات الصحية، ومن أبرزها الشريان التاجي والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة وقد تصل إلى خطر فشل القلب، وعادة ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أعلى من 140/90 ويمكن وصفه بأنه شديد إذا تجاوز 180/90، وعادة ما يعتمد علاجه على الأدوية واتباع نظام غذائي صحي.

ماذا يحدث عند تناول مرضى الضغط العالي الجوافة؟

تحتوي الجوافة على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما يحمي من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي أيضًا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة على شكل كاروتينات و بوليفينول، والتي قد تحمي القلب من أضرار الجذور الحرة، وتحمي من الإصابة بالسرطانات.

كما أنها من الفواكه الأساسية لمرضى ضغط الدم المرتفع، نظرًا لأنها مليئة بفيتامين سي، حيث تحتوي الجوافة على أربعة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال، مما يجعلها أكثر صحة للقلب،

وربطت بعض الدراسات بين فيتامين سي وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية)، كما أنها مفيدة في الحفاظ على صحة البطانة الداخلية للأوعية الدموية وتعمل على تحسين وظيفتها، مع العلم تعد البطانة الداخلية الصحية لجدران الأوعية الدموية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة القلب.

هل تناول الجوافة كعصير أفضل ؟

إن تناول الجوافة كعصير أو ثمرة لا يفرق، لأنها تعطي التأثير نفسه، وينصح بتناولها يوميًا قبل وجبات الطعام، قد تساعد مرضى الضغط المرتفع في السيطرة على مستوياته، وبالرغم أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى مخطط غذائي متخصص ويجب عليهم مراقبة مستويات ضغط الدم لديهم مرارا وتكرارا، لذا يوصى باستشارة الطبيب المختص قبل إضافة أي طعام إلى نظامك الغذائي.

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