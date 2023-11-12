هل تشعر أحيانا بأن شخصا ما موجود في الغرفة وأنت بمفردك؟.. اعرف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني عديد من الأشخاص من الشعور بوجود شخص آخر في الغرفة أثناء النوم، ما يسبب لهم الأرق والقلق، وعدم الراحة.

لكن هل تساءلت يوما عن السبب وراء هذا الشعور؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "Livestrong".

- الحرمان من النوم:

قلة النوم يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للهلوسة أثناء النوم أو شلل النوم.

وشلل النوم، وهو حالة طبية تتميز بفقدان القدرة على الحركة مؤقتًا عند الاستيقاظ أو النوم، ويشعر الأشخاص المصابون أيضًا بوجود شخص آخر في الغرفة، أو بسماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة.

- التوتر:

يؤدي التوتر والاكتئاب إلى الشعور بالقلق، ما يُزيد خطر تفاقم الشعور بوجود شخص آخر في الغرفة.

- تناول الأدوية:

يمكن للعديد من الأدوية أن تُزيد خطر الإصابة بالهلوسة البصرية، سواء أثناء النهار أو أثناء النوم والاستيقاظ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

- اضطراب ما بعد الصدمة:

اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يحدث بعد التعرض لحادث مرعب، يسبب الكوابيس، ما يسبب الشعور بالأرق، وزيادة خطر الإصابة بهلوسة النوم أو شلل النوم.

- الكوابيس أو الأحلام:

تؤدي الكوابيس أو الأحلام إلى الشعور بوجود شخص آخر في الغرفة.

- متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

عليك الذهاب للطبيب المختص إذا شعرت بوجود شخص ما في غرفتك ليلاً أكثر من مرة كل فترة، فقد يكون علامة أو مشكلة في النوم أو الصحة العقلية تحتاج إلى علاج.

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