الامارات | مهرجان أم الإمارات يعود بمشاعر حنين إلى الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة السابعة من مهرجان أم الإمارات في مواقع جديدة في إمارة أبوظبي، إذ يعرض فعالياته للمرة الأولى في منطقة الظفرة في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري، وفي العين من 29 الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل، وفي منطقة كورنيش أبوظبي في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر.

ويُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم.

وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

وتتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق: منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.

