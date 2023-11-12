واحد في المليون.. مرض نادر أصاب النجم محمود عبد العزيز قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحد عمالقة الشاشة الذين تركوا بصمة مميزة لجمهورهم سواء في السينما أو الدراما، فكانت ملامحه مألوفة وابتسامته تحمل خلفها إنسانا متواضعا بسيطا أمام الكاميرا وخلفها، وروي النجم الراحل محمود عبد العزيز العديد من المواقف التي حدثت له في حياته في عدد من لقاءاته التلفزيونية النادرة، التي جاء أبرزها حديثه عن مرض نادر أصيب به دفعه لإجراء عملية جراحية عاجلة.

تفاصيل إصابة محمود عبد العزيز بمرض نادر

في لقاء نادر له مع الفنان الراحل سمير صبري، عبر شاشة «ماسبيرو زمان»، تحدث الفنان محمود عبد العزيز الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، عن تفاصيل تعرضه للإصابة بمرض نادر، دفعه للسفر خارج البلاد لإجراء جراحة عاجلة، وكيف دعمته زوجته السيدة «جيلان» خلال تلك الرحلة العصيبة.

وخلال حديثه قال محمود عبد العزيز، إنه تعرض للإصابة بمرض نادر يحدث بنسبة واحد في المليون على مستوى العالم، تمثل في وجود كيس على البنكرياس، ما تسبب حينها في شعوره بذعر كبير، لكنه سرعان ما أجرى عملية استئصال له في باريس.

ولفت «الساحر» إلى أن تلك الإصابة النادرة لم تكن الوحيدة التي عانى منها، موضحًا خلال اللقاء النادر أنه عانى من حمى البحر المتوسط.

كيف دعمته زوجته في مرضه؟

خلال رحلة علاجه خارج مصر في العاصمة باريس، تحدث الراحل محمود عبد العزيز عند دعم زوجته السيدة «جيلان» له، مشيرًا إلى أنها كانت تعيش حالة من القلق الشديد عليه قبل إجرائه الجراحة العاجلة، لكنها كانت تتعمد إخفاء مشاعرها عنه وتحاول طمأنته.

وقالت زوجته خلال اللقاء: «كنا بنبان قدامه إننا كويسين، لكن كنا خايفين عليه جدًا».