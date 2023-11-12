مرض خطير تسبب في وفاة الفنان عثمان محمد علي.. يقتل خلايا المخ

القاهرة - سمر حسين - صحة

لعب دور الأب، والصاحب الوفي، وعُرف بنبرة صوته المميزة، وقدم أدوارا درامية علقت في ذهن متابعيه وجمهوره، ليرحل الفنان عثمان محمد، والد الفنانة سلوى عثمان، عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك حسبما أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة حتى الآن.

عثمان محمد والد الفنانة سلوى عثمان

عثمان محمد علي أحد أبناء جيل الكبار، وحفر اسمه بين نجوم الصف الثاني بالدراما المصرية، وربما ورثت ابنته الفنانة سلوى محمد علي موهبته الكبيرة، إذ أكدت مرارًا وتكرارًا أنها ورثت الموهبة الفنية منه، مؤكدة أنه لم يعارض إطلاقًا دخولها مجال التمثيل، إذ اصطحبها من صغرها للعروض المسرحية، وفقًا لحديث سابق لها على فضائية cbc، مؤكدة إن الراحل كان داعمها الأول والأخير.

مرض عثمان محمد علي قبل وفاته

وعلى الرغم من عدم إعلان الفنانة سلوى عثمان عن إصابة والدها مؤخرًا، إلا أن الفنان الراحل أصيب بجلطة بالمخ في مارس 2022، دخل على أثرها المستشفى، قبل أن يخرج ليتلقى العلاج من المنزل.

ما هي السكتة الدماغية وأعراضها؟

جلطة المخ، أو السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، تتطلب العلاج الفوري، إذ يمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، بحسب ما ذكره الموقع الطبي webmd.

ووفقًا لما كشفته منظمة الصحة العالمية، فالسكتة الدماغية عادة ما تكون نتيجة توقف أو عرقلة وصول الدم إلى أحد أجزاء المخ، وهو ما يمنع وصول الأكسجين إلى الأنسجة، ومن ثم تتعرض خلايا المخ للموت في غضون دقائق، أو بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى الوفاة في الحال.

وقد يعاني الناجون من الجلطة الدماغية، أعراضا خطيرة، مثل فقدان الرؤية أو النطق، أو الشلل.

أعراض السكتة الدماغية

- صعوبة الكلام، أو الكلام المشوش.

- فقدان التوازن والشعور بالدوار.

- الشعور بثقل في حركة الساقين أو اليدين.

- فقدان الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

- اعوجاج الفم.