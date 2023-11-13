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الامارات | قمر اصطناعي جديد

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تورونتو - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة مراقبة الانبعاثات الكندية (جي إتش جي سات)، أول من أمس، قمراً اصطناعياً، يهدف إلى رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الفردية، مثل مصانع الفحم ومصانع الصلب من الفضاء لأول مرة، لمحاسبة الصناعات الملوثة على إسهاماتها في تغير المناخ. وقالت الشركة، إن القمر المسمى فانغارد، أُطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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