الامارات | قمر اصطناعي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن قمر اصطناعي جديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة مراقبة الانبعاثات الكندية (جي إتش جي سات)، أول من أمس، قمراً اصطناعياً، يهدف إلى رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الفردية، مثل مصانع الفحم ومصانع الصلب من الفضاء لأول مرة، لمحاسبة الصناعات الملوثة على إسهاماتها في تغير المناخ. وقالت الشركة، إن القمر المسمى فانغارد، أُطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.
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