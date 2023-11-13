ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات من البلح الأسود يوميًا؟.. لن تتوقع تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعد التمر الأسود من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناول 3 حبات منه يوميًا؟

لذا في التقرير التالي، إليك فوائد تناول التمر الأسود على الصحة، وفقًا لما ذكره موقع "Brightside".

الحفاظ على صحة العظام

يحتوي التمر على البورون، الذي يعمل على تعزيز صحة العظام، كما يوجد بها معادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم التي تقوي العظام وتحارب الأمراض مثل هشاشة العظام.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعد التمر غني بالألياف العالية التي يحتاج إليها الجهاز الهضمي ليعمل بشكل جيد، كما أنه يمنع من الإصابة بالإمساك، ويعزز حركة الأمعاء ويجعلها أكثر انتظامًا، وأظهرت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتناولون التمر بانتظام لديهم جهاز هضمي يعمل بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لا يتناولونه.

التخلص من القلق والتوتر

البلح الأسود غني بفيتامين ب6، والذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورابينفرين، مما يحسن صحة الدماغ، كما يحسن من الحالة المزاجية، ويقلل من الشعور بالقلق والتوتر وتقلل خطر الإصابة بالاكتئاب.

إمداد الجسم بالطاقة

تناول البلح الأسود يوفر نسبة جيدة من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية تحتوي على كافة العناصر الغذائية، كما أنها توفر دفعة دائمة من الطاقة نظرًا لاحتوائها على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز.

الوقاية من أمراض القلب

تناول البلح الأسود باستمرار، يقلل من مستويات الدهون الثلاثية، والشعور بالإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر التي ترتبط بأمراض القلب، وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر غني بالبوتاسيوم، الذي يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الوقاية من خطر الإصابة بسرطان القولون

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وتحد من انتشارها إلى القولون، وكشفت دراسة أجراها قسم علوم الغذاء والتغذية، أن الأشخاص الذين يتناولون التمر بانتظام يزيدون من نمو النوع الجيد من البكتيريا التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.

"مشاكل وصعوبات".. 4 أبراج الأقل حظا في 2024

رجل ينجو من نوبة قلبية مفاجئة بمعجزة.. احذر هذه الأعراض

تجاهلها الأطباء.. ممثلة أمريكية تكشف عن أعراض سرطان البنكرياس

3 أشخاص ممنوعون من تناول "العكاوي"- هذا ما يحدث لهم

مرض خطير يصيب الخصية دون أن تدري - احذر ظهور هذه الأعراض