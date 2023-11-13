الامارات | الكمادات الباردة مفيدة أحياناً لتخفيف حكة الجلد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2023

ذكرت غرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية، أنه يمكن تخفيف حكة الجلد من خلال وضع كمادات باردة على المواضع المصابة، مشيرة

إلى أنه يمكن تخفيف الحكة أيضاً بواسطة بعض الأدوية المتوافرة دون وصفة طبية، مثل: الكريمات المحتوية على اليوريا أو الكافور أو المنثول.

كما أن مضادات الحساسية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل «السيتريزين» أو «اللوراتادين» أو «ديسلوراتادين»، يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة.

ونظراً لأن الجفاف يعد سبباً محتملاً لحكة الجلد، فإنه ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريمات تحتوي على مواد مرطبة مثل «الألو فيرا» و«وديكسبانثينول». وفي حال استمرار حكة الجلد على مدار فترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، والذي قد يرجع إلى الحساسية والصدفية والإكزيما وأمراض الكلى والكبد واضطرابات الأيض وأمراض الدم والجهاز الليمفاوي.

• في حال استمرارها لفترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة الطبيب.