الامارات | «الجميلات النائمات» يوقظن الموضة في متحف متروبوليتان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، أخيراً، عن موضوع معرض وحفل «معهد الأزياء» (كاستوم إنستيتوت) لعام 2024، وهو موعد سنوي رئيس في عالم الموضة سيحمل عنوان «الجميلات النائمات.. إعادة إيقاظ الموضة».

في كل عام، يستقطب حفل «ميت غالا» نخبة من المشاهير من عالم الموضة والسينما والسياسة والرياضة، مع قائمة ضيوف منسّقة بعناية من جانب رئيسة تحرير مجلة «فوغ»، آنا وينتور.

وفي العام المقبل، سيقام الحفل في مانهاتن في السادس من مايو للاحتفال بافتتاح المعرض، الذي يمكن للجمهور حضوره في الفترة من 10 مايو حتى الثاني من سبتمبر المقبلين. ويشارك في رعاية الحدثين تطبيق مشاركة الفيديو الشهير «تيك توك».

وسيضم المعرض الانغماسي الشامل نحو 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد على أربعة قرون، من أرشيفات «معهد الأزياء» الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن الـ17 إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.

وقال متحف متروبوليتان في بيان أصدره، أخيراً: «باستخدام العالم الطبيعي كاستعارة بصرية موحّدة لعبور الموضة، سيستكشف المعرض موضوعات دورية عن الولادة والتجدد، ليضخ حياة جديدة في هذه الأشياء التاريخية».

وأوضح أمين «معهد الأزياء»، أندرو بولتون، أنه «عندما تدخل القطع إلى مجموعة المتحف، من الواضح أنه لا يمكن ارتداؤها. لذلك لا ترى الحركة. ولا يمكنك شمها، ولا يمكنك سماعها، ولا يمكنك لمسها». ويأمل من خلال المعرض «إعادة إيقاظ القدرات الحسية داخل قطع الموضة في معهد الأزياء من خلال تقنيات مختلفة».

ويشكّل حفل «ميت غالا» المصدر الرئيس لتمويل «معهد الأزياء». وتتولى آنا وينتور إدارة الحفل الخيري منذ التسعينات، وحولته إلى واحد من أكثر الحفلات استقطاباً للاهتمام في العالم.

• 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد على أربعة قرون سيضمها المعرض.