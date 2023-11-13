الامارات | نجوم الغانم.. على خُطى «الهايكو» اليابانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم تأثرها في ديوانها الشعري الجديد «البحر والأفق في ممر ضيق» بقصيدة الهايكو اليابانية، التي تقوم على 17 لفظاً، ويعتمد بناؤها على ثلاثة أسطر، مشيرة إلى إعجابها بالشاعر والفيلسوف الياباني باشو، إذ قررت أن تبني قصائدها على فلسفة الزن، التي تسهم في تعزيز حالة الاستنارة واليقظة التي تتملك الشاعر.

وأضافت نجوم الغانم - خلال الأمسية التي نظمتها مجموعة كلمات، احتفاء بالديوان الصادر حديثاً بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب - أن جوهر شعر الهايكو يقوم على تأمل عميق يعتمد على البصر والصورة والتكثيف والبساطة بشكلها الظاهر، ولكنّ هناك تعقيداً في البناء الداخلي للقصيدة.

وأعربت الشاعرة الإماراتية، خلال الأمسية التي أدارها الإعلامي غيث الحوسني، عن شغفها بالفصول الطبيعية التي ترتبط بالتراث الفلكي لدولة الإمارات والخليج العربي. وتابعت «ترتبط فصول السنة بتقويم الدرور المألوف في تاريخنا، والذي ينبع من علم الفلك في صورته القديمة، وبدأ اهتمامي بالفصول عندما شعرت بالحيرة من عدم وجود فصل الربيع في تقويم الدرور الذي يعتمده أهل المنطقة، وهو تقويم يستحق أن نتعرف عليه لما له من صلة بحياتنا وتراثنا المعرفي والمجتمعي».

وحول تقسيم ديوانها، أوضحت «يتألف من خمسة فصول، وأردت أن أجعلها بهذا العدد وأخالف المألوف في التقسيم الرباعي، للإشارة إلى تعدد وتنوع فصول البشر، لأنها تعتمد على الحالات المزاجية والظروف والتجارب، ولتأكيد أنها فصول مشاعرية وشعرية».

وشددت نجوم الغانم على ضرورة تعليم الأنواع والمدارس الأدبية والشعرية في المدارس بطريقة موضوعية تتناسب مع التغيرات الزمنية والحياتية، وتتخطى الأساليب الكلاسيكية التي تربى عليها المدرّسون، معتبرة أن «الأدب يتأثر بالعصور، ويتبدل بحسب أوضاع الحياة، لذا يجب أن يتعرف الطلاب على كل الأشكال الإبداعية، وألا يقتصر تعليمهم على شكل واحد من الأدب».

وخلال الأمسية الشعرية، قرأت نجوم الغانم مقتطفات من ديوانها، ومنه:

«سقط الثلج في ثنايا أيامنا.. الصحراء بيضاء كالملح.. أصواتنا طيور تضيع في المدى.. أسوار تقطع الحقول.. شباك حديدية بين التين واللوز.. الريح تتعارك مع الأسلاك.. أعود إلى الشاطئ.. النوارس تعود هي الأخرى.. بيننا وبين البحر جبل من الأصداف.. النهر بارد مثل صقيع الصحراء.. متقلب كرملها في هدير العاصفة.. كلاهما يقتلان بلا رأفة».

دور متكامل

سلطت المبدعة نجوم الغانم خلال الأمسية الضوء على تجربتها الشعرية بشكل عام، وكذلك ديوانها الجديد، والأساليب والرؤى التي تستخدمها في قصائدها، وأساليبها في تعاملها مع مختلف القطاعات الإبداعية، شاعرة وكاتبة وفنانة تشكيلية ومخرجة، والدور المجتمعي والثقافي للشعر في العصر الحديث، خصوصاً بين أجيال الشباب.