الامارات | بيع قائمة طعام الدرجة الأولى في «تيتانيك» بـ 81 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة تيتانيك، طرحت أغراض من السفينة الفاخرة للمزاد مقابل عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، أول من أمس، من بينها قائمة طعام لرواد الدرجة الأولى.

أحدثت قائمة الطعام جلبة، إذ يتردد أنها قائمة الطعام الوحيدة المتبقية من السفينة بتاريخ 11 أبريل 1912، وتضم القائمة المحار، بالإضافة إلى «شريحة من لحم البقر (إيه لا فيكتوريا)» ولحم الضأن والبط البري.

ويظهر على القائمة علامات تضررها من المياه، ولكن دفع مشترٍ مجهول في دار هنري الدريدج آند صن للمزاد 66 ألف جنيه إسترليني (81 ألف دولار) مقابل القائمة.

وبيعت بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة مقابل 76 ألف جنيه إسترليني.

وكانت سفينة تيتانيك قد أبحرت من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا في طريقها إلى نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة، التي كانت تعتبر غير قابلة للغرق، بجبل جليدي وغرقت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.