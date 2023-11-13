الامارات | 600 حفل توقيع لإصدارات متنوّعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنظيم أكثر من 600 حفل توقيع ضمن فعاليات دورته الـ42، والتي اختتمت أمس، إذ احتفى خلالها بجديد الكتّاب العرب والأجانب في مختلف الحقول المعرفية والإبداعية.

وتنوّعت موضوعات الكتب بين السياسية والاقتصادية والروايات والشعر والفكر والنقد والتاريخ، إلى جانب كتب السيرة والكتب العلمية، فضلاً عن الكتب المختصة بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والقانون، وكذلك الموسوعات.

ومن أبرز الكتب التي وقعت كتاب «التواجد الأوروبي في منطقة الخليج» للكاتب الدكتور محمد تريم عمران، وكتاب «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي» للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكذلك كتاب «القاسم في نقود القواسم» للدكتور عيسى يوسف.ويمثل ركن التواقيع بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة لزوّار المعرض لمقابلة كُتّابهم المفضلين.