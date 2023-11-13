خطر يهدد حياة أطفال غزة بسبب اختفاء المياه.. الإصابات مرعبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استمرار عمليات الحصار في قطاع غزة الفلسطيني وارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، تحذر منظمة الصحة العالمية بشكل يومي، من تعطل أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي، ومخاطرها الشديدة المتوقعة على الفلسطينيين، بسبب الانتشار السريع للأمراض المعدية.

وسبق حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أن نقص الوقود قد أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما يزيد بشكل كبير من خطر انتشار الالتهابات البكتيرية مثل الإسهال، عندما يستهلك الناس المياه الملوثة خاصة الأطفال كونهم الأكثر عرضة له.

أمراض أصابت أطفال غزة

بحسب ما ذكر إقليم شرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، فقد حدث مؤخرًا، ارتفاع هائل في حالات الإصابة بالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية في غزة، فمنذ أكتوبر الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 33 ألف و500 حالة إسهال في المنطقة أثر أكثر من نصفها على الأطفال دون سن الخامسة.

كما تم تشخيص إصابة ما يقرب من 55 ألف شخص بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وأكثر من 12600 حالة بالطفح الجلدي، وما يقرب من 9000 بالجرب وأكثر من 1000 بالجدري المائي، جاء أكثرهم بين الأطفال أيضًا بفئاتهم العمرية المختلفة.

كما حذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من تفشي الكوليرا والتيفود والحصبة.

لا ماء في غزة

ومع تدهور اختفاء الموارد البشرية والصحية في فلسطين، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه من المتوقع أن يتم إغلاق جميع آبار المياه البلدية في قطاع غزة البالغ عددها 120 بئرًا، مع نفاد الوقود اللازم لضخ المياه.

كما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ​​أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية مثل انتشار الإسهال لاستهلاك الناس المياه الملوثة، كما تعرقلت عمليات جمع النفايات الصلبة، ما خلق بيئة مواتية الانتشار السريع والواسع النطاق للحشرات والقوارض القادرة على حمل الأمراض ونقلها.