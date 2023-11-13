الامارات | بلدة سويدية تحضّ سكانها الانطوائيين على تبادل التحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مدينة لوليو السويدية، البالغ عدد قاطنيها 80 ألف نسمة، والواقعة على مسافة 150 كيلومتراً في جنوب الدائرة القطبية الشمالية - تشجّع حملة بلدية السكان الذين يُوصفون بأنهم انطوائيون، على إلقاء التحية على بعضهم بعضاً.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سكاناً من لوليو بوجوه عابسة، تتغيّر ملامحهم فجأة عندما يصادفون أحد المارة ملقياً التحية عليهم.

وأُرفق المقطع بتعليق جاء فيه «إلقاء التحية على جيرانك خطوة بسيطة، لكنها تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية».

وتُبث الحملة طوال الشهر الجاري في الحافلات والمباني في المدينة، كما أوضحت أوسا كوسكي، القائمة على هذه المبادرة في بلدية لوليو، لوكالة فرانس برس، مضيفة أن «السويديين يميلون أحياناً إلى الانغلاق أكثر على أنفسهم.. ويجب إيجاد طرق للتفاعل».