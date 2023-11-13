دراسة: الفراولة تقلل خطر الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أثبتت دراسة حديثة أجرتها جامعة سينسيناتي الأمريكية أن تناول الفراولة بشكل منتظم يساهم في خفض خطر الإصابة بالخرف، فضلاً عن تعزيز القدرات المعرفية والإدراكية.

وعللت الدراسة إلى أن هذه الآثار الإيجابية قد يكون سببها احتواء الفراولة على كميات كبيرة من مضادات الالتهابات مثل الأنثوسيان، وذلك اعتماداً على أن الخرف هو مرض يتطور على مدى عقود، ويرتبط بشكل وثيق باضطرابات التمثيل الغذائي مثل زيادة الوزن ومرض السكري.

وقد أثبتت الدراسة أيضاً ثمة آثار إيجابية ضد اضطرابات الذاكرة، وانخفاض فرص الإصابة بأمراض نفسية مثل الإكتئاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفراولة تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف والبوتاسيوم، ما يجعلها تدعم صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية، عن طريق تثبيط تكوين الكوليسترول الضار، نظراً لمحتواها العالي من الألياف وفيتامين C؛ والذي يعتبر أحد أهم الفيتامينات الموجودة في الفراولة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

ومن فوائد الفراولة أيضاً أنها تساهم في خفض ضغط الدم، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ونسبة قليلة من الصوديوم، ويعمل البوتاسيوم والماغنيسيوم كموسعات للأوعية الدموية، بالتالي يساعدان في خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم.