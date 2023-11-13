«هدير» تقدم طريقة طعام غير تقليدية للقطط.. «اقتصادية وغير مكلفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حب الحيوانات الأليفة وبنية نشر الخير، قدمت هدير محسن، وصفة بشكل غير تقليدي لإطعام القطط في الشوراع، وذلك من خلال فكرة بسيطة بتقطيع العيش على زيت التونة، بدلًا من تحسسهم للرائحة، ولكن بين الهجوم والدفاع لاقت فكرتها رجع الصدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة سحرية لطعام القطط

قدمت الفتاة البورسعيدية، «هدير» الفكرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ عبرت أنها فكرة بسيطة، ويتم إشباع القطط بسببها: «الفكرة غير مكلفة زيت التونة إللى بنرميه نقطع عليه عيش مع قطع التونة أكله حلوة لقطط الشارع، أحسن من مفيش»، طالبة أن يجعل هذا فى ميزان حسنات الجميع.

هجوم ورفض

لاقت الكثير من الهجوم على طريقة إطعام القطط هذه، وعبرت خلال حديثها، لـ«هُن»: «كنت مش بحب القطط وبسبب قطة كنت جيباها لبنت أختي حبيتهم، ومن حوالي 5 سنين شوفت طريقة أجنبية بيفتتوا التونة قطع صغيرة على العيش مع زيت التونة أو عيش مع زيت التونة، بس من وقتها عاجبني الموضوع، فشيرته لكن لقيت ردود أفعال متنافية مع قصدي».

ردود الأفعال

«ردود الأفعال كانت مختلفة تمامًا وعلى النقيض من قصدي، الموضوع انتشر بصورة كبيرة، ناس كتير هاجمتني وناس عجبتها الفكرة، وناس قال حتى العيش مضر، أما ممنعتش حد حتى يأكل القطط سلمون، لكنها فكرة مفيهاش أي ضرر»، بحسب تعبير «هدير».

وبين ردود الأفعال المتباينة عدلت المنشور، لتعبر أنها طريقة عادية للإطعام ومن يملك إطعامهم أكثر من ذلك يطعمهم: «يا جماعة إللى فى مقدرته ينزل تونه لقطط الشارع كل يوم أو أكل أحسن يعمل كده ميترددش، أنا منزله فكرة بسيطه وغير مكلفة للقطط ومش مؤذية».

تعليق طبيب

عبر عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن زيت التونة لا يوجد منه أضرار، إذ أنها تحتوي على أوميجا 3، وفي الأصل القطط يتناولون الأسماك: «من الأفضل للقطط تناول التونة المطبوخة بدلًا من النيئة، لكن زيت التونة لا يوجد منه أضرار في خلطه بالعيش، تناول الكثير من الخبز، قد يكون مضرًا، لأنه يتكون في الغالب من الكربوهيدرات التي تعتبر سعرات حرارية خالية من القيمة الغذائية، لكن فتات التونة يعززه بالقيمة الغذائية».