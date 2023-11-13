حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء في 3 خطوات.. استخدمي تلك الشرائط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يكاد لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من ظهور الحشرات داخل المنزل خاصة ذباب فصل الشتاء، الذي يُعرف بانتشاره السريع في أنحاء متفرقة من البيت في حال ظهوره، ويصعب التخلص منها في الكثير من الأحيان، ما يسبب شعورًا بالإزعاج الكبير لأصحاب المكان.

كيفية التخلص من ذباب الشتاء

قدم موقع «pestpointers» العالمي، مجموعة من الخطوات التي تساعد ربات البيوت في التخلص من ذباب الشتاء بطرق فعالة، ومن بينها:

• فحص المنزل جيدًا

يجب عليكِ أولاً فحص منزلك للتأكد من عدم وجود فتحات صغيرة يمكن أن يدخل الذباب من خلالها، وفيما يلي بعض المواقع الشائعة التي يمكن للذباب الوصول إلى منزلك، الشقوق حول النوافذ، فتحات التهوية، الشقوق الموجودة في الجزء الخارجي من المنزل.

ويقترح الباحثون أن تقومي بفحص الشقوق الموجودة حول منزلك بانتظام للتأكد من أنها في حالة جيدة، خاصة حول الأبواب والنوافذ وحتى فتحات التهوية.

• الحفاظ على نظافة المنزل

يحب الذباب المنزلي بشكل خاص تناول الطعام المتعفن، لذلك ستوجهه سلة المهملات المتسخة إلى منزلك مباشرةً، ولمنع ذلك، تأكدي من تنظيف سلة المهملات بانتظام، وتأكدي من أنها تحتوي على غطاء محكم، فضلا عن ضرورة الاهتمام بنظافة منزلك بشكل دوري.

• إعداد مصائد الذباب

من الطرق الشائعة والفعالة أيضًا للتخلص من الذباب في المنزل استخدام المصائد التي يمكن شراءها من الأسواق التجارية الخاصة ببيعها، وهي تنقسم لنوعين، هما شرائط الراتنج المعروفة بـ«ورق الذباب» - وهي تعتبر طريقة سهلة وغير مكلفة للتحكم في الذباب في المنزل، وعادة ما تكون هذه الشرائط اللزجة مغلفة بمادة حلوة عطرة تجذب أنواعا كثيرة من الذباب-، أو باستخدام الفخاخ الحقيقية.