«شروق» تروج لمصنع والدها: «بنعمل عصير بيتي.. اشتروه على ضمانتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، كان لملايين المصريين كلمة أخرى، موقف دفاع مُشرف، فلم يكتفي العشرات منهماالتطوع بالهلال الأحمر، أو التبرع بالدم، والذهاب مع القوافل والإمدادات فقط، فمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، كانت أكثر ما توج له الشعب المصري، وروج له، مُدافعًا ومناضلًا عن القضية الفلسطينية التي لم تنته بعد.

ولأن كثيرًا ما تأتي الرياح بما تشتهيه السُفن في بعض الأحيان، كان العزوف عن المنتجات الأجنبية شعاع نور وأمل لتربع المنتجات المصرية القائمة، إذ أحيت المبادرة منتجات عاصرها أجيال سابقة، ولم يسمع عنها الجيل الحالي، وانتشرت منتجات أخرى لم يعرفها سوى عدد محدود، تميزت بالجودة الكبيرة والأسعار المتوسطة، كلاهما أمور كشفت الستار عن المنتجات المصرية.

«شروق» تدعم منتج والدها المصري.. ما هو؟

المقاومة في اتجاة آخر، كان دافع الكثير للحديث عن منتجات مصرية بجودة عالمية وأسعار في متناول الجميع، وهو ما فعلته «شروق طارق» التي قررت الحديث عن منتج والدها، المتخصص في العصائر الطبيعية المصرية، بـ «طعم بيتي» بأسعار بسيطة وجودة عالية، إلا إنه لم ينال حظه من الانتشار رغم عمره الـ 14 عام.

بصورة من منتج العصير روجت «شروق» لوالدها، داعية لتجربة مصرية جديدة: «جماعة دا مصنع العصير بتاع بابا بقاله اكتر من ١٠ سنين في السوق فممكن كله يدعمنا عايزاه ينتشر، بما ان كله اصلا بيدور عالمنتجات المصريه دا احسن عصير ممكن تجربوه، للناس اللي بتحب الحاجات الطبيعية كمان علي ضمانتي وصلاحيته ٥ ايام، وفي منه بدون سكر و نكهات كتيرة».

«عصير بسعر رخيص وطبيعي من غير نقطة مياة»

وسرعان ما انتشر منشور «شروق» مرفق بالثناء على المنتج، إذ أكد الكثير إنه واحد من أفضل المنتجات المصرية الطبيعية، التي لم يسعفها الحظ في الانتشار، رغم الجودة العالية والمذاق المميز والسعر المتوسط.

قهوة بالحليب، وبلح بالحليب، فراولة ومانجو وكوكتيل، أطعمة مختلفة ومذاق مميز تميز به العصير، وبات الكثير يدون عنه، مطالبون بانتشاره في المحافظات.

زيه زي عصير البيت .. وتشجيع المنتج المصري كسبنا كتير

في هذا الصدد، رد سليمان الناظر مدير عام مبيعات المصنع، وشقيق والد «شروق» على المنشورات المتداولة بدعم المنتج الخاص بهم، مؤكدًا إنهم بدأوا التجربة منذ 14 عامًا، إلا أن اليوم بدأت أصحاب المحلات بالتواصل معهم بشكل أكبر: «بقالنا 14 سنة في السوق المصري، وبنورد لفنادق كبيرة لأنه عصير طبيعي من غير إضافات، زي بتاع البيت بالظبط».

جودة عالية، ومذاق لا يختلف عن العصير البيتي، هو سر نجاح المنتج المحلي، وفقًا لما ذكره «سليمان» لـ «هُن»: «زي المضروب في الخلاط، بس دي مكنة بتخلط كميات كبيرة، وممنوع نضيف فيه مواد أو ألوان طبيعية أو صناعية، زيه زي البيتي».

احنا بنسوق لـ 10 مليون شخص

تسويق للملايين بفضل دعم المنتج المصري عالي الجودة: «الحمد لله ارباحنا كويسة جدًا من التوزيع، في تشجيع كبير ومنتج جودته عالية جدصا والسعر مش غالي، بقينا بنسوق لـ 10 مليون شخص».

واختتم مدير عام مبيعات المصنع، قائلًا: «عمرناا ما هنغلي السعر عشان نستغل الأزمة، احنا زي ماحنا».