خطيبة مروان عطية ترد على انتقادات الجماهير لمستوى اللاعب.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين التماس العذر والانتقادات، يعيش مروان عطية في دائرة مغلقة، تحديدًا منذ وداع والده، الذي وصفه بأنه «أغلى الناس» إذ لم يعد «عطية» يظهر بنفس مستوياته من قبل مع الفريق، الأمر الذي وضعه في دائرة توجيه النُصح من قِبل بعض الجماهير التي تنتظر منه الكثير، بينما وجد البعض الآخر أن لاعب الأهلي لايزال متأثرًا بوفاة والده الذي رحل عن دنياه منذ أشهر.

«من يوم فراقك والواحد مش عارف الدنيا فيها إيه»، كلمات حزينة دونها مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، وهو ما دفع الكثير من الجماهير للربط بين حالته النفسية ومستواه مع النادي الأهلي.

خطيبة مروان عطية ترد على الجماهير برسالة قوية.. ماذا حدث له؟

وكعادتها، قررت سلمى صقر، خطيبة مروان عطية لاعب الأهلي دعمه على طريقتها، مثلما تظهر معه في كل محنة ومنحة، إذ نشرت صورة لهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مدونة: «أؤمن بك.. أنت لاعبي المفضل.. كدة كدة بحبك».

وسرعان ما تفاعل معها الجماهير، مطالبين بمساندته والوقوف معه حتى العودة لمستواه من جديد.

وفي يوليو الماضي، رحل والد مروان عطية، ونعت سلمى صقر، والد خطيبها، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلى، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت خطيبة مروان عطية قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى.. تلقينا نبأ وفاة الحاج عطيه غلاب والدي الثاني ووالد خطيبي إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى اللهم أغفر له وارحمه».

مروان عطية يبعد عن التشكيل الأساسي

وخلال الشهر الماضي، أكد الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة كبيرة تواجه مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داخل صفوف القلعة الحمراء في تصريحات ببرنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت»، مؤكدًا إنّ مروان عطية في أزمة داخل الأهلي بعد التعاقد مع إمام عاشور، ويجب أن يجتهد أكثر من ذلك.

وأوضح «شوبير» أنّ مشكلة مروان عطية أنه لم يبدأ الموسم الكروي بالشكل المطلوب واللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات كولر الأساسية في ظل تألق إمام عاشور، إضافة إلى دخول أحمد نبيل كوكا في حسابات المدير الفني السويسري.