دراسة: وقت الاستيقاظ يحدد عدد ساعات النوم المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن الذين يستيقظون في الصباح الباكر، بحاجة إلى 5 إلى 6 ساعات من النوم ليحافظوا على صحتهم المعرفية.

وأجرى الدراسة فريق من جامعة سيؤول الوطنية والمعهد الكوري للطب الشرقي، استناداً إلى بيانات المسح الكوري التي شملت أكثر من 224 ألف شخص، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وأظهرت النتائج أن الذين يستيقظون متأخرا يحتاجون 7 إلى 8 ساعات من النوم، وأن النوم أقل من ذلك قد يعرض قدراتهم المعرفية لآثار سلبية.

وقالت النتائج: "عندما لم تؤخذ نوعية النوم بعين الاعتبار، وجدنا أن النوم من 7 إلى 8 ساعات يرتبط بأقل خطر للتدهور المعرفي".

ترميم الدماغ

وأشارت النتائج إلى أن النوم عالي الجودة "يسهل عمليات الدماغ المهمة مثل التخلص من النفايات، وتقوية الذاكرة، والوظيفة الإدراكية؛ فالنوم يخدم وظائف ترميمية للدماغ".

وقال الباحثون: "النوم أقل من 5 ساعات قد يكون ضاراً".

وأضافوا: "القيلولة المنتظمة، خاصة إذا كانت استجابة لعدم كفاية النوم الليلي، قد تشير إلى ضعف نوعية النوم أو عدم كفاية جدول النوم، لكنها تساعد على تحسن الأداء المعرفي.