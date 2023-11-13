الامارات | جديد القرية العالمية.. «ميني وورلد» على مساحة 10 آلاف متر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن أحدث وجهاتها الترفيهية خلال موسمها الـ28، وهي منطقة «ميني وورلد» الجديدة التي ستوفر لضيوف القرية العالمية المزيد من المتعة ضمن فعالياتها وأنشطتها الشيقة.

وتقع منطقة «ميني وورلد» الجديدة التي تمتد على مساحة تبلغ 10300 متر مربع، خلف ممشى المطاعم بجوار منطقة كرنفال الشهيرة، إذ تحتفي بثقافات العالم من خلال عرضها 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، من بينها برج العرب وقوس النصر وأهرامات الجيزة.

كما تتوسط المنطقة 30 من منافذ المأكولات التي تشمل أكشاك وعربات المأكولات الزاخرة بتشكيلات متنوعة من النكهات الأصيلة، والتي تمثل بلدان المجسمات، لتأخذ زوّارها في رحلة إلى عالم من الأطباق والمأكولات الاستثنائية.

وتزخر منطقة «ميني وورلد» بالعديد من الوجهات الترفيهية والمرافق الفريدة من نوعها، لتوفر لضيوف القرية العالمية أوقاتاً حافلة بالاسترخاء والترفيه والمغامرة، إذ تحتضن منطقةً مخصصةً للتنزّه، و«مسرح الروائع» الجديد كلياً، فضلاً عن منطقة «ميني جولف» الممتدة على مساحة 3300 متر مربع، والتي تضم بملعبها المصغر للجولف 18 حفرةً، وتتيح لعشاق الرياضة إبراز مهاراتهم وإشباع شغفهم في اللعبة.