«فولة واتقسمت نصين».. لقطات من احتفال داليا البحيري بزفاف ابنة شقيقتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت «فريدة» ابنة شقيقة الفنانة داليا البحيري الأنظار، بسبب التشابه الكبير في ملامحهما، بعد ظهورهما معا بحفل زفافها، وسط حالة من السعادة والفرحة سيطرت على الفنانة، بينما تلتقط الصور برفقة أصدقاء من داخل الوسط الفني، إذ حضر عدد كبير منهم حفل الزفاف.

داليا البحيري في زفاف ابنة شقيقتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تجمع النجمة داليا البحيري بابنة شقيقتها دينا البحيري، فريدة عصام زعتر، وعريسها مهاب محمد البنهاوى، وذلك خلال حفل زفافها، بحضور عدد من نجوم الفن والسفراء ورجال القانون، وأقيم الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وظهرت «داليا» رفقة زوجها حسن سامي، وابنتها قسمت، وحضر الحفل بعض الأصدقاء المقربين لها، منهم الفنان أحمد فريد، خالد سرحان، بالإضافة إلى مصمم الأزياء العالمي، الذى صمم فساتين العروس، ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري، كما أحيا الزفاف المطربين مصطفى قمر، محمود العسيلى، من خلال تقديم مجموعة من أشهر أغنياتهما.

فقرات غنائية واستعراضية

اختارت داليا البحيري، فستان سهرة رقيق ومميز باللون الذهبي، بدون أكمام، جعلها تبدوا أصغر سنًا، مع تسريحة شعر مرفوعة، وبعض مستحضرات التجميل أو الميكاب الذي أضفى على إطلالتها البساطة والأناقة، كما بدأ الحفل بفقرة «fire works»، للفنان أحمد عصام، وتخلله فقرات غنائية ورقص شرقي واستعراضي، وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.